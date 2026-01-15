안광식 세종교육희망연구소 대표, 세종교육감 출마 선언

"교육현장의 목소리 정책으로 연결하는 교육행정 제시할 것"

오는 6.3 지방선거에서 세종특별자치시 교육감 선거 출마를 준비 중인 안광식 세종교육희망연구소 대표가 오는 20일 오후 2시 세종시청에서 기자회견을 열고 공식 출마를 선언한다.

이번 기자회견에서 안 대표는 세종 교육의 현 상황에 대한 진단과 함께, 기존 교육행정 방식의 한계를 넘어서는 구조 전환과 책임 행정을 핵심으로 한 출마의 변을 밝힐 예정이다.

아울러 세종교육의 비전과 주요 정책 방향, 향후 선거 구상에 대해서도 공식적으로 발표한다.

안광식 대표는 교사와 교육행정가, 현재 세종교육희망연구소 대표로 활동하며 세종교육 전반을 연구해 온 경험을 바탕으로, 교육 현장의 목소리를 정책으로 연결하는 교육행정을 제시하겠다는 입장이다.

특히 학생의 성장, 교사의 전문성 회복, 학부모와 시민의 신뢰 회복을 세종교육 전환의 핵심 과제로 제시할 예정이다.

한편 안광식 대표는 세종특별시 출신으로 성덕초, 금호중, 대전동산고, 충남대 학사, 석사, 박사 학위를 취득했다. 충남 금산, 논산, 천안, 장항 지역과 세종 지역에서 세종고, 세종하이텍고(현 세종미래고)에서 교사로 재직했고, 금호중학교 총동문회장과 세종시교육청 진로교육원장을 역임했다.





충청취재본부 모석봉 기자



