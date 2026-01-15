본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

안광식 세종교육희망연구소 대표, 세종교육감 출마 선언

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.15 19:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"교육현장의 목소리 정책으로 연결하는 교육행정 제시할 것"

안광식 세종교육희망연구소 대표

안광식 세종교육희망연구소 대표

AD
원본보기 아이콘

오는 6.3 지방선거에서 세종특별자치시 교육감 선거 출마를 준비 중인 안광식 세종교육희망연구소 대표가 오는 20일 오후 2시 세종시청에서 기자회견을 열고 공식 출마를 선언한다.


이번 기자회견에서 안 대표는 세종 교육의 현 상황에 대한 진단과 함께, 기존 교육행정 방식의 한계를 넘어서는 구조 전환과 책임 행정을 핵심으로 한 출마의 변을 밝힐 예정이다.

아울러 세종교육의 비전과 주요 정책 방향, 향후 선거 구상에 대해서도 공식적으로 발표한다.


안광식 대표는 교사와 교육행정가, 현재 세종교육희망연구소 대표로 활동하며 세종교육 전반을 연구해 온 경험을 바탕으로, 교육 현장의 목소리를 정책으로 연결하는 교육행정을 제시하겠다는 입장이다.


특히 학생의 성장, 교사의 전문성 회복, 학부모와 시민의 신뢰 회복을 세종교육 전환의 핵심 과제로 제시할 예정이다.

한편 안광식 대표는 세종특별시 출신으로 성덕초, 금호중, 대전동산고, 충남대 학사, 석사, 박사 학위를 취득했다. 충남 금산, 논산, 천안, 장항 지역과 세종 지역에서 세종고, 세종하이텍고(현 세종미래고)에서 교사로 재직했고, 금호중학교 총동문회장과 세종시교육청 진로교육원장을 역임했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

500억대 담배 소송 패소한 건보공단, "대법원까지 가겠다"

새로운 이슈 보기