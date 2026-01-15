'그린란드 병합' 구상에 미국인 여론도 냉담… 5명 중 1명만 찬성

로이터-입소스 여론조사

반대 47%, 찬성 17%…반대 여론 높아

군사력 사용엔 71%가 반대

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드를 병합하려는 야욕을 드러낸 가운데 미국 국민조차도 이에 반대하는 여론이 높은 것으로 조사됐다.

트럼프와 그린란드 일러스트. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

연합뉴스에 따르면 로이터통신은 14일(현지시간) 여론조사 업체 입소스에 의뢰해 여론조사를 진행한 결과 '그린란드를 취득하려는 미국의 노력에 찬성하십니까'라는 질문에 47%가 반대했다고 보도했다. 찬성은 17%였다. '모르겠다'라거나 응답하지 않은 경우는 36%로 나타났다.

다만 지지 정당에 따라 차이는 있었다. 공화당 지지자 중 찬성한다고 답한 응답자는 40%로, 반대 14%보다 많았다. 반면 민주당 지지자 중 찬성한다는 답변은 2%에 그쳤으며, 79%가 반대한 것으로 나타났다.

그린란드 병합에 군사력을 동원하는 것은 지지 정당과 관계없이 반대 여론이 압도적으로 높았다. '군사력을 사용해 그린란드를 점령하는 것이 좋은 생각인가'라는 질문에 전체 응답자의 4%만이 찬성했으며 71%는 반대했다. 공화당 지지자 역시 군사력 동원에 찬성한다는 응답은 8%에 그쳤고, 반대는 60%에 달했다. 민주당 지지자의 경우 찬성 1%, 반대 89%로 절대다수가 반대했다.

이번 조사는 지난 12~13일 미국 전역 성인 1217명을 대상으로 이뤄졌으며 표본 오차는 전체 성인의 경우 ±3%포인트, 정당원 등의 경우 ±5%포인트다.

영국 시사주간지 이코노미스트가 유거브에 의뢰해 지난 9~12일 미국 성인 1602명을 상대로 진행한 여론조사에서도 비슷한 결과가 나왔다. '그린란드를 획득하기 위해 미국이 군사력을 사용하는 것'에 대한 의견을 묻는 설문에 응답자의 8%만이 찬성했으며 68%는 반대했다. 다만 공화당 지지자의 경우 찬성 18%, 반대 45%로 로이터-입소스 여론조사보다 찬성 의견 비율이 다소 높은 것으로 나타났다.

또 '그린란드가 덴마크를 떠나 미국으로 병합되도록 하기 위해 그린란드 주민에게 1만~10만달러(약 1470만~1억4700만원)를 미국이 지급하는 방안에는 찬성하십니까'라는 설문에도 전체 응답자의 13%만 지지했고, 64%가 반대한다고 응답했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>