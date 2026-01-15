본문 바로가기
책상 행정 STOP! ‘현장으로’… 양산 김신호 부시장, 산불 대응 점검

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.15 16:49

산불예방·초동대응 역량강화 당부

경남 양산시 김신호 부시장은 15일 관내 산불대응태세 전반에 대한 현장점검을 실시했다.

산불대응태세 현장점검. 양산시 제공

산불대응태세 현장점검. 양산시 제공

이번 점검은 장기간 건조주의보가 내려진 가운데 최근 강풍으로 인해 산불 발생 위험이 커진 상황에서 예방활동과 초동대응체계를 사전에 점검하고 산불전문예방 진화대 관계자들을 격려하기 위해 이뤄졌다.


김 부시장은 산불방지태세 등을 보고받고 산불방지대책본부 운영상황과 산불진화인력 근무체계, 산불진화장비를 직접 점검하면서 철두철미한 산불대응체계 유지를 주문했다.

특히, 산불 발생 시 신속한 상황전파와 초기 진화의 중요성을 강조하며 진화대원들을 대상으로 안전교육을 통해 단 한건의 안전사고도 발생하지 않도록 당부했다.


시는 산불조심기간인 5월15일까지 산불방지 대책본부를 운영하고 불법소각 단속 등 산불방지 총력 대응체계를 가동하고 있다. 또 소각행위 적발 시 과태료를 부과하고, 산불로 이어질 경우 관련법에 따라 엄중 처벌할 계획이다.


김신호 부시장은 "겨울철 건조한 날씨와 강풍으로 산불위험이 커지는 만큼, 긴장감을 갖고 감시와 대응에 만전을 기해달라"며 "맡은 바 역할을 충실히 해 산불예방과 감시활동에 최선을 다해주시고 특히 안전사고에 주의하기를 바란다"고 강조했다.

김신호 부시장 산불대응태세 현장점검. 양산시 제공

김신호 부시장 산불대응태세 현장점검. 양산시 제공

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
