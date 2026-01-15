본문 바로가기
품절 대란 '두쫀쿠' 한번에 쟁여놨는데…전문가들 "심혈관 질환 우려"

박지수인턴기자

입력2026.01.15 15:02

수정2026.01.15 15:18

시계아이콘01분 02초 소요
"단순당+포화지방 조합, 만성 염증 가능성"
"적절한 양 조절 필수…나눠 먹거나 섭취량 줄여야"

두바이쫀득쿠키. 아시아경제DB

품절 대란일 정도로 큰 유행을 끌고 있는 '두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)'가 과식이나 심혈관 질환을 유도할 수 있어 섭취를 주의해야 한다는 지적이 나왔다.


15일 연합뉴스에 따르면 이유정 고려대 구로병원 가정의학과 교수는 "당과 지방의 복합 조합은 단일 영양소 섭취 때보다 뇌의 보상 중추를 더 강하게 자극해 포만감을 느끼는 호르몬인 렙틴의 신호를 차단하고, 과식을 유도한다"고 설명했다.

두쫀쿠는 단순 당(Simple Sugar)과 포화지방(Saturated Fat)이 동시에 고밀도로 농축된 형태의 음식이다. 두쫀쿠의 핵심 재료는 중동식 얇은 면인 카다이프와 피스타치오 스프레드, 마시멜로인데, 영양 면에서 보면 카다이프는 밀가루를 기름에 튀겨낸 정제 탄수화물과 지방의 결합체이며 설탕이 주성분인 마시멜로와 초콜릿이 더해진다.


이 쿠키를 섭취할 때 발생하는 생리적 반응은 즉각적이다. 정제된 설탕과 마시멜로는 소화 흡수 속도가 매우 빨라 섭취 직후 혈중 포도당 농도를 급격히 올리고, 동시에 포함된 다량의 유지방과 튀김 기름은 소화 과정을 늦춰 고혈당 상태를 오래 유지하게 만든다


이 교수는 "이런 특성은 인슐린을 만들어내는 췌장에 휴식 없는 과도한 노동을 강요할 뿐만 아니라 혈액을 끈적끈적하게 만들어 혈액 순환을 방해한다"며 "이런 상태는 혈관 벽에 만성적인 염증을 일으키고, 결과적으로 혈관이 좁아지거나 딱딱해지는 심혈관 질환의 위험을 직접적으로 키우는 원인이 된다"고 강조했다.

두쫀쿠 1개의 열량은 크기에 따라 400∼600kcal로, 쌀밥 한 공기(약 300kcal)의 1.5∼2배에 달한다. 하나만 섭취해도 성인 여성의 하루 권장 칼로리에 약 25%가 충족되는 셈이다.


이 교수는 "식사 직후에는 이미 탄수화물 섭취로 인슐린 수치가 높아지는데, 이때 추가로 유입되는 고열량의 당분과 지방은 중성 지방 형태로 간과 복부 내장에 먼저 쌓인다"며 "이런 식습관이 반복되면 간세포 내에 지방이 쌓이는 지방간 위험이 증가하고, 내장 지방의 축적으로 대사 증후군의 발생 가능성도 커진다"고 말했다.


그러면서 "가장 권장하는 두쫀쿠 섭취 방법은 철저한 양 조절로, 쿠키 하나를 4등분 혹은 그 이상으로 나눠 1회 섭취량을 줄여야 한다"며 "음료 선택도 중요한데, 액상 과당이 포함된 음료나 우유가 들어간 라떼류보다는 물이나 무가당 차, 아메리카노와 함께 섭취해야 한다"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
