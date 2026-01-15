본문 바로가기
경남정보대 심재형 교수, '이차전지 전문인력 양성' 공로 교육부장관 표창

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.15 13:20

첨단분야 혁신융합대학사업 성과 포럼

이차전지 인재 229명 양성 성과 주목

"인재가 없으면 산업도 없다"


'부산 대표 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교는 이 대학 심재형 교수가 지난 12일 인천 네스트호텔에서 열린 '2025 첨단분야 혁신융합대학사업(COSS) 성과포럼'에서 교육부 장관 표창을 받았다고 전했다.

경남정보대학교 심재형 교수.

경남정보대학교 심재형 교수.

심 교수는 경남정보대학교 이차전지혁신융합대학 사업단장으로서 이차전지 특화 교과목 개발을 통해 마이크로디그리 교육과정을 안정적으로 정착시키고, 현재까지 229명의 이차전지 전문인력을 양성하는데 기여한 공로를 인정받았다.

심 교수는 "이번 수상은 이차전지혁신융합대학사업을 이끌어온 대학 구성원과 참여 기관 모두의 노력을 인정받은 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 첨단분야 교육 혁신을 통해 국가 발전에 기여하는 인재양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.


이번 포럼은 12일부터 닷새 동안 총 18개 첨단분야 혁신융합대학사업 컨소시엄 관계자들이 참석한 가운데 열렸으며, 2026년도 COSS 사업 중점 추진 방향과 운영 계획을 공유했다.


또 각 컨소시엄의 혁신 사례 발표와 WE-Meet 프로젝트 시상식 등을 통해 그동안의 추진 성과와 우수사례를 소개하는 자리로 진행됐다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr


