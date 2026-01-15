"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

비유럽인 대상 요금 45% ↑

문화유산 복원 재원 확보 명분

"충격적" "노골적 민족주의" 비판

프랑스 정부가 비유럽권 관광객에게 더 높은 입장료를 부과하는 이른바 '이중 요금제'를 본격 도입하면서 차별 논란이 확산하고 있다. 파리 루브르박물관을 시작으로 베르사유궁, 오페라 가르니에 등 주요 문화유산이 잇따라 차등 요금제를 적용하면서 프랑스 안팎에서 비판이 거세지고 있다.

14일(현지시간) AFP통신에 따르면 루브르박물관은 이날부터 유럽연합(EU) 회원국과 아이슬란드·리히텐슈타인·노르웨이를 제외한 지역 출신 성인 관람객에게 기존 22유로에서 45% 인상된 32유로(약 5만5000원)의 입장료를 부과한다. 한국인을 포함한 비유럽 관광객은 1인당 약 1만7000원을 추가로 부담하게 된다.

이 같은 조치는 프랑스 문화부가 추진한 차등 요금 정책에 따른 것이다. 라시다 다티 문화부 장관은 지난해 1월 르피가로와의 인터뷰에서 "비유럽 방문객이 더 많은 입장료를 내고, 이 추가 재원이 국가 문화유산 복원에 사용되길 바란다"며 "프랑스인만 모든 비용을 부담할 의무는 없다"고 밝힌 바 있다. 그는 이를 요금 정책의 '진정한 전환'이라고 표현했다.

루브르에서 베르사유까지…이중 요금제 확산

문화부 방침에 따라 다른 문화유산으로도 제도가 빠르게 확산하고 있다. 베르사유궁은 비유럽권 방문객의 경우 성수기(4월1일~10월30일) 입장료를 35유로, 비수기에는 25유로로 책정해 유럽인보다 각각 3유로씩 더 받는다.

파리 오페라 가르니에와 생트샤펠, 루아르 고성 지대의 샹보르성 등도 방문객 출신지에 따라 요금을 달리 받는 차등 요금제를 도입했다. 프랑스 정부는 이 같은 정책을 통해 연간 2000만~3000만 유로의 추가 재정을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

"민족주의적 회귀"…노조·학계 반발

그러나 반발도 거세다. 루브르박물관 노동조합은 이번 정책을 "철학적·사회적·인도적 차원에서 충격적"이라며 파업 가능성까지 거론했다. 이집트·중동·아프리카 유물 등 50만여 점의 소장품이 인류 보편적 가치를 지닌 만큼 국적에 따른 가격 차등은 원칙적으로 차별이라는 주장이다. 아울러 현장 직원들이 방문객 신분증을 일일이 확인해야 하는 실무적 부담도 우려했다.

학계에서도 우려의 목소리가 나온다. 프랑스 지리학자 파트리크 퐁스는 르몽드 기고문에서 "외국인에게 더 많은 비용을 요구하는 방식은 문화의 보편성과 정면으로 배치된다"며 "최근 미국에서 외국인 관광객 국립공원 입장료를 인상한 사례와 닮은, 민족주의적 회귀"라고 비판했다.





