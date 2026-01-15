본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

美 75개국 국민 이민 비자 발급 중단…"복지 축내"

오수연기자

입력2026.01.15 06:17

시계아이콘01분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

러시아·이란·소말리아 등…韓 빠져

도널드 트럼프 미국 행정부가 오는 21일(현지시간)부터 소말리아와 이란 등 75개국 국민에 대한 미국 이민 비자(immigrant visa) 처리를 전면 중단한다.


14일 미 국무부는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터) 계정에서 "미국 국민의 복지 혜택을 용납할 수 없는 수준으로 받아 가는 이민자들이 속한 75개국에 대해 이민 비자 발급 절차를 중단한다"며 "이번 중단 조치는 신규 이민자들이 미국 국민의 부를 빼내 가지 않도록 확실히 할 수 있을 때까지 유지될 것"이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

또 "이번 비자 발급 중단 조치는 소말리아, 아이티, 이란, 에리트레아 등 수십개국에 영향을 미치며, 이들 국가 출신 이민자들은 입국 시 미국의 공적 부담(public charges)이 되는 경우가 잦다"고 설명했다. 또 "우리는 미국 국민의 관대함이 더는 악용되지 않도록 하기 위해 노력하고 있다"고 덧붙였다.

공적 부담은 기본적인 생계와 복지 서비스를 정부 보조금에 의존하는 사람을 뜻한다.


이번 조치는 국무부가 해당 국가들의 비자 심사 절차에 대한 평가를 완료할 때까지 무기한 지속될 것으로 보인다.


국무부는 아직 전체 대상국을 공개하지 않았지만, 워싱턴포스트(WP)에 따르면 러시아, 브라질, 콜롬비아, 쿠바, 아프가니스탄, 소말리아, 나이지리아, 이집트, 예멘, 이라크, 태국, 몽골 등이 포함됐다. 이들 국가 중 상당수는 트럼프 행정부가 앞서 발표한 입국 제한 국가 명단에 오른 바 있다. 한국은 포함되지 않았다.

중단 대상 비자는 취업 비자나 가족 합류 목적 비자다. 학생 비자나 관광 비자 같은 비이민 비자는 포함되지 않는다.


미 CNN 방송은 관계자를 인용해 오는 21일부터 중단 조치가 시작될 것이라고 전했다.


토미 피곳 국무부 대변인은 성명에서 "국무부는 미국에 공적 부담이 되거나 미국인의 관대함을 악용할 가능성이 있는 잠재적 이민자들을 부적격자로 판단할 수 있는 기존 권한을 활용할 것"이라며 "복지와 공공 혜택을 악용할 수 있는 외국인의 입국을 막기 위해 이민 심사 절차를 재검토하는 동안 해당 75개국 출신에 대한 이민 비자 처리를 일시 중단할 것"이라고 말했다.


앞서 지난해 11월 트럼프 행정부는 전 세계 공관에 공문을 보내 건강, 나이, 재정 상태 등 요소를 고려해 미국의 '공적 혜택'에 의존할 가능성이 있는 신청자에 대해 비자 발급을 거부하라고 지침을 내렸다.


트럼프 대통령은 지난해 취임 직후 미국에 입국하려는 외국인에 대한 심사 강화를 지시하는 행정명령에 서명했다. 이후 트럼프 행정부는 비자 심사에 엄격한 기준을 적용하고 있다.


소말리아의 경우 미국 미네소타주에서 발생한 보조금 횡령 사건에 소말리아계 이민자들이 다수 연루되면서 미 이민 당국이 소말리아를 주시하는 상황이다. 미 국토안보부는 미국에 체류 중인 소말리아인들에 대한 '임시 보호 조치(TPS)'도 중단할 방침으로 전해졌다.


이란은 반정부 시위가 이어지고 있는 내부 상황의 영향으로 보인다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투자자 정체[비트코인 지금] "나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

장원영이 소개한 '두쫀쿠' 투썸도 합류…'두바이 스초생' 나온다

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…"혈당 급상승 억제, 약보다 효과적"

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

경찰, '공천헌금 의혹' 김병기 부부 등 5명 출국금지

새로운 이슈 보기