2026고양국제꽃박람회 D-100…'플라워 타임머신' 꽃으로 과거·현재·미래를 잇다

올해 메인 콘텐츠 '시간여행자의 정원'

시간·계절의 흐름을 반영한 연출

화훼기술·예술을 만나는 실내전시

글로벌 화예 작가전·스마트 화훼 전시

올해 18회를 맞는 화훼 전문 국제박람회 '2026고양국제꽃박람회'가 개막 100일을 앞두고 윤곽을 나타냈다. 이번 박람회는 '꽃, 시간을 물들이다'를 주제로 4월 24일부터 5월 10일까지 17일간 일산호수공원 일원에서 열린다.

'2026고양국제꽃박람회'는 화훼 소비를 촉진하고 K-플라워를 세계에 알릴 국제 화훼박람회를 목표로 준비하고 있다. 총 25만㎡ 규모의 공간을 산업 전시와 야외 정원이 유기적으로 연결되도록 입체적으로 구성해, 전시·산업·문화가 꽃과 정원 속에 어우러진 하나의 거대한 전시장으로 펼쳐진다.

올해의 킬러 콘텐츠, '시간여행자의 정원'

2026고양국제꽃박람회의 가장 큰 변화는 꽃을 아름다운 피사체로만 담지 않고 '느끼고 기억하는 경험'으로 확장한 점이다. 박람회는 꽃을 매개로 과거·현재·미래를 오가는 '시간여행형 박람회'를 시도한다.

그 중심에는 대규모 플라워디자인 정원 '시간여행자의 정원(Time Flow Garden)'이 있다. 정원에 설치되는 높이 10m의 대형 랜드마크 꽃 조형물은 실제 시계 기능이 가능하도록 기획돼, 박람회의 세계관을 상징하는 출발점이자 다른 공간으로 이어지는 관문 역할을 한다. 또 시간의 흐름에 따라 전혀 다른 분위기를 내는 장면형 콘텐츠로 연출해 '시간'이라는 주제를 상징이 아닌 기능과 체험으로 구현한다.

관람객은 이 공간을 기점으로 과거의 기억을 떠올리는 정원, 현재의 나를 마주하는 정원, 희망찬 미래를 그려보는 정원을 차례로 거닐며, 각자의 시간과 감정을 꽃으로 마주하게 된다.

야외전시 '보는 정원'에서 '머무는 정원'으로

야외 구역은 정원을 이동하며 보는 전시가 아닌 머물고 참여하는 공간으로 전환해 주제 몰입도를 한층 끌어올린다.

한국 전통미를 현대적으로 재해석한 레트로 퓨처리즘 콘셉트의 'K-컬처 융합형 미래 정원(시간여행자의 정원)', 한국 고유의 색을 새롭게 풀어낸 '오방화원', 꽃과 색으로 감정을 기록하는 '마음의 온도 정원', 식물이 주는 치유 효과를 담은 '플라워 테라피 가든' 등 각 정원은 서로 다른 이야기와 감성을 담는다.

또한 시간의 흐름과 사계절 변화를 주제로 한 'Time Flow Garden'은 일산호수공원의 자연·녹지 경관과 어우러져, 꽃이 가장 아름다운 순간을 예술적으로 연출한다.

실내전시, 기술과 예술이 만나는 글로벌 화훼 플랫폼

실내 전시는 화훼산업의 현재와 미래를 동시에 보여준다. 화훼교류관에서는 해외 25개국 화훼기관·유통 에이전시·협회가 참여해 국제 교류 기반을 강화한다.

실내 전시의 핵심 콘텐츠인 '글로벌 화예 작가전'에서는 국내외 화예작가들의 화훼 예술과 기술 교류를 본격화한다. 또한 신품종·이색식물 전시에서 해외 희귀식물과 국내 육성 신품종을 소개한다.

화훼산업관에서는 생산자·유통업체·기술기업 등 200여개 기관이 참여해 산업 네트워킹을 강화한다. ICT·AI·친환경 기술을 융합한 스마트 화훼 전시를 통해 미래형 화훼산업의 방향을 제시하고 B2B프로그램, 상담회, 산업 교류 포럼을 병행해 비즈니스 성과로 연결한다.

'함께 또 같이', 시민과 농가가 만드는 박람회

'2026고양국제꽃박람회'는 지역과의 동행도 중요한 가치로 삼는다. 고양시 농가가 직접 생산한 우수 화훼로 연출한 다육·비모란·선인장·분재 테마 정원, 자치단체와 시민단체가 만드는 협력 정원 '고양 플래닛 가든' 특히 시민정원사·학교정원 프로그램은 지역주민이 주인공이 돼 참여형 박람회를 완성한다.

또한 지역 자원봉사자, 유관기관, 예술단체와의 협업으로 지역 주도형 문화 생태계를 강화하고, '함께'라는 박람회의 포용적 가치를 자연스럽게 확장한다.

새로운 변화, 도전을 시도하는 박람회

고양국제꽃박람회는 매년 새로운 변화와 도전을 시도하고 있다. 이러한 노력으로 산업통상자원부 국제인증 최고 등급을 연속 획득하며 대한민국을 대표하는 국제 화훼박람회로 인증받았다. 또한 국제원예생산자협회(AIPH)로부터 국제원예전시와 국제원예무역박람회 등급을 동시에 승인받아 전시 구성과 콘텐츠, 산업 교류, 운영 전반에서 세계 기준에 부합하는 박람회임을 공식 인정받았다.

2026고양국제꽃박람회는 꽃을 전시하는 행사에 머무르지 않고 전시와 콘텐츠의 깊이를 한층 더해 한 단계 진화한 모습으로 관람객을 맞이할 예정이다. 꽃을 통해 각자의 시간을 돌아보고 인생 속 소중한 기억 한 장면을 남길 수 있도록, 시간과 사람의 이야기를 함께 담아내는 가장 새로운 봄을 준비하고 있다.





고양=이종구 기자



