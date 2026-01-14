[포토] 남북경협 관련 기자회견하는 김진향 의장

김진향 한반도평화경제회의 의장이 14일 서울 종로구 정부서울청사 통일부 기자실을 찾은 남북경협기관 및 단체장들과 함께 ‘남북관계 신뢰회복, 평화복원 기자회견’을 하고 있다.







