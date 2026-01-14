본문 바로가기
IT·통합

넥슨 'FC 온라인' e스포츠 대회 'FSL 스프링' 25일 개막

노경조기자

입력2026.01.14 12:07

3월 22일까지 진행
리그 간 연계성 강화

넥슨은 온라인 축구 게임 'FC 온라인'의 국내 e스포츠 대회 '2026 FSL 스프링'이 오는 25일 개막한다고 14일 밝혔다.


넥슨 'FC 온라인' e스포츠 대회 'FSL 스프링' 25일 개막
올해 FSL은 스프링과 서머 두 시즌에 걸쳐 진행된다. 8개 구단에서 4명씩 출전해 총 32명의 프로 선수들이 총상금 20억원을 두고 대결을 펼친다. 이번 시즌 대회는 오는 19일 조 지명식을 거쳐 25일 개막, 3월 22일까지 잠실 DN 콜로세움에서 진행된다.

이번 시즌부터 FSL에서 거둔 개인 성적은 포인트로 합산된다. 국제 대회 'FC 프로 마스터즈', 'FC 프로 챔피언스컵' 진출 여부를 가르는 팀 대회 'FTB' 대진에 차등 적용된다.


그룹 스테이지(예선)에서 승리한 16명은 녹아웃 스테이지(본선)로 진출하며, 탈락한 선수들은 2부 리그 '2026 FFL 스프링'에 합류해 경기를 이어간다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

