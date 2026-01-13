靑, 윤석열 사형 구형에 "사법부가 국민 눈높이에 부합해 판결할 것"

12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 내란 우두머리 혐의 결심공판에 출석해 변호인들과 대화를 나누고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

청와대는 13일 내란 특검이 윤석열 전 대통령에게 사형을 구형한 것에 대해 "사법부가 법과 원칙, 국민 눈높이에 부합하여 판결할 것으로 본다"고 밝혔다.

청와대 대변인실은 이날 오후 조은석 내란 특별검사팀이 윤 전 대통령에게 사형을 구형한 직후 언론 공지를 내고 이같이 말했다.

서울중앙지법 형사합의25부(부장 지귀연) 심리로 열린 결심 공판에서 박억수 특검보는 최종 의견 진술을 통해 "공직 엘리트들이 자행한 헌법 질서 파괴를 전두환·노태우 전 대통령에 대한 단죄보다 엄중히 해야 한다"며 구형 이유를 설명했다.





