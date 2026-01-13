조국혁신당 "대통령이 헌법 파괴의 수괴, 전두환보다 악질…尹 사형 구형, 역사의 순리"

백선희 "사법부, 가장 빠른 기일 내 선고해야"

조국혁신당은 13일 내란특검이 윤석열 전 대통령에 대해 사형을 구형한 것에 대해 "국민의 엄중한 명령이자 역사의 순리"라고 밝혔다.

백선희 조국혁신당 원내대변인은 "조은석 특검이 오늘 내란수괴 윤석열에게 법이 허용하는 최고형인 사형을 구형했다"며 "이는 법치주의를 바로 세우라는 주권자의 준엄한 명령이자 당연한 귀결"이라고 평가했다.

윤석열 전 대통령이 26일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건의 결심 공판에서 최후 진술을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

백 대변인은 "헌법을 수호해야 할 대통령이 스스로 헌법 파괴의 수괴가 되었다는 점에서, 윤석열의 죄질은 군사 반란을 일으킨 전두환보다 훨씬 더 무겁고, 악질적"이라며 "윤석열과 변호인단은 최후변론의 순간까지도 내란을 통치 행위라 강변하며 국민을 기만했다. 반성은커녕 끝까지 '짐이 곧 국가'라는 망상 속에 빠져있는 그 뻔뻔함에 분노를 금할 길이 없다"고 했다.

백 대변인은 "이제 공은 재판부로 넘어갔다"며 "재판부는 더 이상의 지체 없이 가장 빠른 기일에 선고를 내려야 한다"고 당부했다. 이어 "좌고우면하지 말고, 오직 헌법과 법률, 그리고 사법적 양심에 따라 내란수괴를 사회로부터 영구히 격리하고, 책임을 묻는 엄중한 판결로 대한민국의 법치를 다시 세워야 한다"고 촉구했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>