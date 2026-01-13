안병훈, LIV 골프 이적

송영한·김민규 함께 팀 코리아 골프클럽

안병훈 유럽 2승, PGA 무관 상금 1위

송영한 일본 2승, 김민규 국내 3승 기록

미국프로골프(PGA) 투어 멤버인 안병훈이 2026시즌 LIV 골프로 활동 무대를 옮긴다.

LIV 골프는 12일(현지시간) 기존 아이언 헤즈(Iron Heads) 팀의 명칭을 코리안 골프클럽으로 변경한다고 발표한 가운데 안병훈과 송영한, 김민규가 2026시즌 LIV 골프에서 뛰는 것으로 알려졌다. 이 선수들의 전·현 후원사 및 매니지먼트 회사 등에 따르면 올해부터 LIV 골프에서 뛴다.

'한·중 탁구 스타'인 안재형, 자오즈민 부부의 아들인 안병훈은 PGA 투어 229개 대회에 출전해 우승은 없다. 통산 상금 2153만5424달러(약 317억5000만원)를 벌어 우승 없는 선수 가운데 상금 1위에 올라 있다.

안병훈이 LIV 골프로 둥지를 옮긴다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

DP월드투어 통산 2승의 안병훈이 LIV 골프로 옮기면 현재 후원사인 CJ그룹과 관계 재설정이 불가피할 전망이다. 2027시즌까지 계약한 안병훈은 LIV 골프로 이적할 경우 PGA 투어 더 CJ컵 바이런 넬슨에 출전할 수 없고, 팀 모자와 골프 의류를 착용해야 하는 LIV 골프 특성상 후원사 로고 노출도 어려워진다. 안병훈은 CJ그룹 측에 'LIV 골프 이적을 검토 중'이라고까지 전한 것으로 알려졌다. 현재 LIV 골프 이적 최종 확정 직전 단계까지 갔다.

일본프로골프투어(JGTO)에서 통산 2승을 거둔 송영한과 한국프로골프(KPGA) 투어 통산 3승의 김민규의 LIV 골프 이적은 확정됐다. 송영한은 지난해 4월 LIV 골프 마이애미, 김민규는 작년 5월 LIV 골프 한국 대회에 각각 대체 선수로 출전했다. 2025년 말로 신한금융그룹과 후원 계약이 만료된 송영한은 계약 연장 논의 과정에서 이미 신한금융그룹 측에 LIV 골프행을 알렸다. 지난해 1월 종근당과 후원 계약을 체결한 김민규는 LIV 골프와 KPGA 투어를 병행한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



