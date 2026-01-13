본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

시민 다양한 혜택 한눈에…영천시, '슬기로운 영천생활안내서' 발간

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.13 17:03

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

출생부터 노후까지, 영천시민이 누릴 수 있는 147가지 혜택 담아

영천시는 임신·출산, 일자리·청년, 노인복지 등 시민들의 생애주기 전반에 걸친 인구정책을 한눈에 볼 수 있는 '2026년 슬기로운 영천생활안내서'를 발간했다고 13일 밝혔다.


책자에는 ▲전입지원 ▲결혼·임신·출산 ▲다자녀·병의원 ▲양육·교육 ▲기업·청년·일자리 ▲노인복지·보훈 ▲귀농·귀촌 등 7개 분야 147개 사업들이 생애주기별로 정리돼 있다.

영천시청 전경

영천시청 전경

AD
원본보기 아이콘

특히 흩어져 있던 시민 혜택을 한눈에 볼 수 있도록 구성해 편의성을 크게 높였으며, 영천으로 전입한 시민들에게 필요한 정보도 모두 담고 있어 안정적인 정착에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

올해 새롭게 지원되는 다자녀가정 차량 무료렌탈사업과 다자녀가정 이사비 지원, 청년 및 신혼부부 공공임대주택 임대료 지원사업, 국가유공자 장수축하금 지원사업 등 여러 신규사업과 지원이 확대되는 사업들도 반영되어 있으며, 영천9경으로 대표되는 관광명소를 함께 수록해 영천을 찾는 관광객들에게도 유용한 정보를 제공한다.


최기문 영천시장은 "'슬기로운 영천생활안내서'에는 영천시민이라면 누려야 할 혜택을 놓치지 않도록, 꼭 알아야 할 인구정책들이 한 권에 담겨있다"며, "슬기로운 영천생활안내서가 시민들의 생활에 더 큰 만족을 주고, 삶의 질을 높여나가는 가이드로서 역할을 하길 기대한다"고 말했다.


한편, '2026 슬기로운 영천생활안내서'는 읍면동 행정복지센터와 주요 문화관광시설에 비치할 예정이며, 영천시 누리집 '분야별 정보'의 '인구늘리기' 부문에서도 확인할 수 있다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스 '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1시간내 배송 더 편하네"탈팡족, 퀵커머스로 갈아탔다

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

거대 여당 앞에서…장동혁·이준석 "우리 손 잡아요"

"나 대구 좀 다녀올게" 훠궈 전문점 '면은우' 화제

복싱하는 로봇, 공장서 일하는 로봇…뭐가 더 세상을 바꿀까?

참 질긴 악연…2028년 1월까지 이어질 가능성 크다

새로운 이슈 보기