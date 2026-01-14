본문 바로가기
'탈팡' 행렬에 반사이익…이용률 급증한 퀵커머스 [3분 브리프]

입력2026.01.14 08:00

[한 눈에 읽기]
①'탈팡' 수요 흡수한 퀵커머스…지난달 이용률 2배 급증
②SK하이닉스, 청주에 첨단 패키징 팹 신설…"HBM 역량 강화"
③"금·은·구리 상승세 이어질 듯…수요 증가·생산량 정체 겹쳐"

MARKET INDEX : Year to date
'탈팡' 행렬에 반사이익…이용률 급증한 퀵커머스 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 카드 이자 상한제에 일제 약세

○금융주, 카드 금리 10% 상한제 추진에 직격탄

○인플레 완화 전망에도 1월 금리 동결 전망 우세

Top3 NEWS
■ '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스
○지난달 대형마트·편의점 등 주문량 전년比↑
○쿠팡 개인정보 유출 사태 반사이익
○품목·운영 매장 등 확대 영향도
■ SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응■ 
○충북 청주에 팹 'P&T7' 신설 결정
○오는 4월 착공…2027년 완공 목표
○D램의 HBM 제품화에 결정적 역할 기대
■ 금·은·구리 가격 치솟은 네 가지 이유…"원자재發 인플레이션 상승 경계"
○美달러 신뢰도 약화·첨단기술 개발 등 산업 수요↑
○수요 증가·생산량 정체 '수급 불균형'·민간투자 확대
○금속 가격 상승, 인플레이션 파급 영향 주목
그래픽 뉴스 : 'K-뷰티' 무등 탄 中企 수출, 그 다음은?
○지난해 1~11월 수출 103억6000만 달러
○'화장품 쏠림' 우려 목소리도
○K-콘텐츠 결합한 소비재 다각화해야

the Chart : '오천피' 고지가 보인다… "코스피 이르면 1분기 5000선 도달"
○코스피 올들어 하루도 빠짐없이 올라
○4600선 안착…1분기 중 5000선 돌파 가능성
○반도체 중심 실적 상향이 지수 상승 견인

오늘 핵심 일정

국내



해외

00:00 미국 신규 주택판매 (9월)

03:00 미국 30년물 국채 입찰

04:00 미국 연방재정수지 (12월)

12:35 일본 5년물 JGB 국채 입찰

19:00 중국 신규 대출 (12월)

22:30 미국 생산자물가지수 (MoM) (11월)

22:30 미국 소매판매 (MoM) (11월)

22:30 미국 근원 소매판매 (MoM) (11월)

22:30 미국 경상수지 (3분기)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -9℃(5) ｜최고기온 : 1℃(5℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 40%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

