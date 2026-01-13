李대통령 "한일 서로 큰 힘…손잡고 더 나은 미래 만들자"

日 다카이치 총리 고향 '나라'서 정상회담

"국교 정상화 60년…새로운 60년 시작, 각별한 의미"

다카이치 "지역안정 위해 협력하며 역할하겠다"

이재명 대통령은 13일 일본 '나라현'에서 다카이치 시나에 일본 총리와 정상회담을 갖고 "전후 한국과 일본은 괄목할 만한 성장과 발전을 이뤄냈고, 그 과정에서 한국은 일본에게, 일본은 한국에게 크나큰 힘이 됐다"며 "손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다고 믿는다"고 말했다.

그러면서 이 대통령은 "총리님과 제가 손을 맞잡고, 일본 국민들과 한국 국민들이 힘을 합쳐서 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해서 함께 잘 걸어가면 좋겠다"며 한일 협력의 필요성을 거듭 강조했다.

다카이치 총리의 고향인 '나라'에서 셔틀 외교를 이어간 점에 대해서도 의미가 깊다고 평가했다. 이 대통령은 "총리님의 고향에서 이렇게 뵙게 돼서 정말 특별한 의미가 있는 정상회담"이라며 "나라현, 나라 지역이 고대 한반도와 일본의 문화 교류 중심이었던 것 같다"고 언급했다. 그러면서 "한국과 일본의 교류와 협력이 어느 때보다도 중요한 때"라고 했다.

또 "한때 아픈 과거의 경험이 있지만 한일 국교 정상화가 된 지도 이제 환갑, 60년이 지났고 다시 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 오늘 회담은 각별한 의미가 있다"고 말했다.

아울러 이 대통령은 한일 관계를 둘러싼 현실적 난점을 인정하면서도 "상황은 복잡하고 어렵고 불편한 부분도 있지만, 편하고 좋은 측면들도 혼재하기 마련"이라며 "좋은 점들을 더 발굴해서 키우고 불편하거나 나쁜 점들을 잘 관리해 최소화시키자"고 했다.

다키이치 총리도 앞서 진행한 소인수 회담에서 "이 대통령님과 일한(한일) 관계의 전략적 중요성에 대해 공통된 인식 하에 심도 있는 논의를 가질 수 있었다"며 "이 대통령님과 함께 일한관계를 전진시키면서 양국이 지역의 안정을 위해 공조하여 역할을 다 해 나가야 한다는 생각을 다시금 가졌다"고 말했다.

이어 "양측이 국교 정상화 60주년이었던 작년에 일한 관계의 강인함을 지속적으로 보여줄 수 있었던 것을 대단히 기쁘게 생각한다"며 "올해도 이 대통령의 방일을 시작으로 일한 관계를 한 층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶다"고 했다.

앞서 이 대통령이 이날 오전 간사이 국제공항에 도착한 이후 곧바로 다카이치 총리의 고향인 나라현로 이동했다. 다카이치 총리는 이 대통령을 현지 숙소 앞에서 직접 영접하며 극진히 환영했다. 청와대는 "당초 호텔 측 영접이 예정돼 있었으나 총리 영접으로 의전이 격상된 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 이날 오후 한일 정상 간 소인수회담을 시작으로 확대회담, 공동언론발표를 차례로 소화한다. 이번 정상회담은 이 대통령 취임 후 다섯 번째이며, 이시바 시게루 전 총리가 사퇴하고 다카이치 총리가 취임한 이후 두 번째 갖는 한일 정상회담이다.





나라(일본)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



