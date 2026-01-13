본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

유럽에 이어 중국도 한파…LNG 가격 상승하나

황윤주기자

입력2026.01.13 14:27

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

中 12월 LNG 수입량 8% ↑

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

액화천연가스(LNG) 가격 상승 전망이 나온다. 유럽에 이어 중국 동북 지역에서도 한파가 예고되면서 수요가 많이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.


12일(현지시간) 블룸버그에 따르면 이번 주 중국 일부 동북 지역의 기온은 평년보다 6도 낮았다. 이상 한파는 다음 주 중국 전역으로 확산할 것으로 보인다. 이에 따라 한반도와 일보도 한파 영향을 받을 전망이다.

세계 최대 LNG 구매국 중 하나인 중국에서 한파가 예상되자 LNG 가격 상승 우려도 커졌다. 앞서 유럽에서 이상 한파가 발생하면서 LNG 기준가격이 7개월 만에 큰 폭으로 상승한 바 있다. 중국의 한파는 이런 상승세를 더욱 견인할 수 있다.


중국에서는 이미 LNG 수입량이 반등하기 시작했다. ENN그룹의 보고서에 따르면 중국의 12월 LNG 수입량은 771만t으로 전년 대비 8% 증가했다.


다만 중국의 천연가스 생산량과 파이프라인 공급량 증가는 LNG 수요 증가를 다소 완화할 것으로 보인다. 중국 일부 구매업체들은 아직 재고량이 충분하기 때문이다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스 '탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"한달 500만원 벌기도"…'사냥'으로 생계 잇는 청년들

"시장님, 사랑해요" 한복 차려 입은 여직원까지…낯 뜨거운 아부 경쟁

"7년 전부터 엔비디아 갖고 있었다"…놀라운 수익률 고백한 여가수

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

복싱하는 로봇, 공장서 일하는 로봇…뭐가 더 세상을 바꿀까?

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

새로운 이슈 보기