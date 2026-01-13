유럽에 이어 중국도 한파…LNG 가격 상승하나

中 12월 LNG 수입량 8% ↑

액화천연가스(LNG) 가격 상승 전망이 나온다. 유럽에 이어 중국 동북 지역에서도 한파가 예고되면서 수요가 많이 증가할 것으로 예상되기 때문이다.

12일(현지시간) 블룸버그에 따르면 이번 주 중국 일부 동북 지역의 기온은 평년보다 6도 낮았다. 이상 한파는 다음 주 중국 전역으로 확산할 것으로 보인다. 이에 따라 한반도와 일보도 한파 영향을 받을 전망이다.

세계 최대 LNG 구매국 중 하나인 중국에서 한파가 예상되자 LNG 가격 상승 우려도 커졌다. 앞서 유럽에서 이상 한파가 발생하면서 LNG 기준가격이 7개월 만에 큰 폭으로 상승한 바 있다. 중국의 한파는 이런 상승세를 더욱 견인할 수 있다.

중국에서는 이미 LNG 수입량이 반등하기 시작했다. ENN그룹의 보고서에 따르면 중국의 12월 LNG 수입량은 771만t으로 전년 대비 8% 증가했다.

다만 중국의 천연가스 생산량과 파이프라인 공급량 증가는 LNG 수요 증가를 다소 완화할 것으로 보인다. 중국 일부 구매업체들은 아직 재고량이 충분하기 때문이다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>