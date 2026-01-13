LIV 골프 탈퇴 켑카, 이달 말 PGA 투어 복귀

PGA 투어 '복귀 회원 프로그램' 신설

자선기금 74억원 내고 공백 없이 컴백

오는 29일 파머스 인슈어런스 오픈 출전

'메이저 사냥꾼' 브룩스 켑카(미국)가 이달 말 미국프로골프(PGA) 투어 대회에 출전한다.

PGA 투어는 12일(현지시간) "최고 수준의 기량을 가진 선수들에게 투어에 돌아올 수 있는 방법을 제공하는 '복귀 회원 프로그램'을 신설했다"며 "켑카는 이 프로그램을 통해 오는 29일 파머스 인슈어런스 오픈(총상금 960만달러)에서 복귀전을 치른다"고 발표했다.

PGA 투어에서 통산 9승(메이저 5승)의 켑카는 2022년 사우디아라비아 자본이 후원하는 LIV 골프로 떠났다가 작년 12월 LIV 골프와 상호 합의로 계약을 해지했다. 이후 PGA 투어 복귀설이 제기됐으나 PGA 투어는 그동안 LIV 골프로 이적했던 선수들에게 1년 정도 대회에 나오지 못하는 징계를 내려온 터라 올해 안에 켑카가 PGA 투어 대회에 나올 수 있을지 불투명했다.

LIV 골프와 작별한 브룩스 켑카가 이달 말 PGA 투어 복귀전을 치른다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그러나 이번에 PGA 투어가 복귀 회원 프로그램 제도를 만들면서 켑카가 오랜 공백기 없이 PGA 투어 대회에 나올 수 있도록 길을 열어줬다. 켑카는 2022년 3월 발스파 챔피언십 이후 거의 4년 만에 PGA 투어 대회에 나서게 됐다.

PGA 투어는 "복귀 회원 프로그램은 최고의 선수들이 함께 경쟁하는 모습을 원하는 팬들의 요구를 보여주는 조사 결과에 따라 신설됐다"며 "이는 PGA 투어를 더 강하게 만드는 노력이자 세계 최고의 선수들이 매주 PGA 투어에서 경쟁하기를 원하는 팬들에 대한 우리의 약속"이라고 설명했다.

PGA 투어에 따르면 이 프로그램의 적용 대상은 투어에서 최소 2년 이상 활동을 중단했던 선수 가운데 2022년부터 2025년까지 4대 메이저 대회와 '제5의 메이저 대회' 더 플레이어스 챔피언십 우승자들로 제한된다. PGA 투어는 "이 프로그램은 2026시즌에만 적용하며 올해 2월 2일까지 프로그램 조건을 수락할 수 있는 선수들이 활용할 수 있다"고 덧붙였다.

2023년 PGA 챔피언십 우승자 켑카는 이달 말 개막하는 파머스 인슈어런스 오픈, 2월 초 WM 피닉스오픈(총상금 960만달러)에 나선다. 켑카는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "어릴 때부터 PGA 투어에서 뛰는 것을 꿈꿔왔다"며 "오늘 PGA 투어에 돌아오게 돼 기쁘다"고 소감을 전했다.

다만 이 복귀 회원 프로그램이 적용된 선수들은 올해 페덱스컵 보너스 지급 대상에서 제외된다. 앞으로 5년간 선수 영향력 프로그램에 따른 보너스도 받지 못한다. 켑카의 경우 500만달러(약 73억6000만원)의 자선기금을 내고, PGA 투어와 협의해 기부처를 정하기로 했다.





