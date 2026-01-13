김포시, ‘김포페이’ 하나로 건강과 캐시백을 동시에…걷기 서비스 개시

김포시, 김포페이 연계

'건강걷기 실천 서비스' 본격 운영

경기 김포시(시장 김병수)가 2026년 새해를 맞아 시민들의 건강 증진과 지역 경제 활성화를 위해 '김포페이 연계 건강걷기 실천 서비스'를 본격적으로 운영한다.

그동안 김포시는 외부 플랫폼(워크온 등)을 활용해 걷기 챌린지를 운영해 왔으나, 시민 접근성을 높이고 예산을 보다 효율적으로 운영하기 위해 김포페이 앱 내에 직접 걷기 기능을 탑재하는 시스템 고도화를 완료했다.

이번 자체 플랫폼 전환을 통해 시는 기존 외부 플랫폼 사용에 소요되던 대행비 등 연간 약 1000만원 이상의 운영 예산을 절감할 수 있게 됐다. 절감된 예산은 시민들에게 제공되는 보상금 재원으로 재투입돼, 더 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 사업 구조를 개선했다.

또한 별도의 앱을 추가로 설치할 필요 없이, 기존에 사용하던 김포페이 앱 하나로 걷기 기록 확인부터 보상 신청까지 한 번에 가능해져 시민들의 이용 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

김포시민이라면 누구나 김포페이 앱 내 건강걷기 메뉴를 통해 참여할 수 있으며, 참여자는 일상 속 걷기 활동을 자연스럽게 실천하며 건강생활을 이어갈 수 있도록 서비스가 구성됐다.

특히 1월 12일부터 2월 20일까지 운영되는 기간 동안 30만 보를 달성한 참여자 중 일부에게는 사업 운영 기준에 따라 소정의 인센티브가 제공될 예정이다.

김포시 보건소 관계자는 "김포페이 걷기 서비스를 통해 시민들의 걷기 실천이 생활 속에서 자연스럽게 자리 잡고, 활력 있는 일상 회복의 계기가 되길 바란다"며 "많은 시민의 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





