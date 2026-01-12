[포토] 한병도 민주당 신임 원내대표, 우상호 정무수석 접견

우상호 청와대 정무수석이 12일 국회에서 한병도 신임 더불어민주당 원내대표에게 이재명 대통령이 보낸 축하 난을 전달하고 있다. 왼쪽부터 우 수석, 한 원내대표, 천준호 원내운영수석부대표. 2026.1.12 김현민 기자







