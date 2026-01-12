기보, 실리콘밸리지점 개소…스타트업 글로벌 진출 지원 본격화

美 현지서 ‘AI 스타트업 포럼’ 개최

유관기관과 협력 확대

기술보증기금은 미국 실리콘밸리에 '실리콘밸리지점'을 신설하고 현지에서 '실리콘밸리 AI 스타트업 포럼'을 개최했다고 12일 밝혔다. 실리콘밸리지점은 기보가 지난해 6월 개소한 싱가포르지점에 이은 두 번째 해외지점으로, 중소벤처기업부가 실리콘밸리 내에 조성한 '스타트업·벤처 캠퍼스(SVC)'에 주요 산하기관과 함께 입주해 운영된다.

실리콘밸리는 인공지능(AI)·반도체·디지털 헬스케어 등 첨단산업의 중심지로, 글로벌 창업 생태계가 집약된 혁신 허브로 꼽힌다. 기보는 실리콘밸리지점을 통해 국내 스타트업과 벤처기업의 북미 시장 진출을 위한 밀착형 지원을 추진한다. 이를 통해 국내 혁신기업의 해외시장 안착과 글로벌 스케일업을 체계적으로 뒷받침할 계획이다.

김종호 기보 이사장(왼쪽 네번째) 등 참석자들이 실리콘밸리지점 개소식에서 컷팅식을 하고 있다. 기보

기보는 지점 개소를 기념해 지난 8일 실리콘밸리 AI 스타트업 포럼을 열고, AI 기술기업을 중심으로 글로벌 혁신 생태계와의 협력 방안을 논의했다. 이날 행사에는 현지에 진출한 국내 금융기관과 스타트업, 해외 벤처캐피털(VC) 관계자 등 50여 명이 참석해 글로벌 기술 트렌드와 북미 시장 진출 전략을 공유했다.

또한 기보는 신한은행 및 한미은행과도 각각 업무협약을 체결했다. 협약을 통해 기보는 신한은행과 북미 진출기업에 대한 금융·보증 연계 지원을 강화하고 한미은행과는 북미 투자 네트워크 연계 및 협력을 강화해 국내 기업의 북미 시장 안착을 적극 지원할 예정이다.

김종호 기보 이사장은 "실리콘밸리는 글로벌 혁신이 집약된 중심지이자 국내 기술기업의 해외 진출을 위한 전략적 거점"이라며 "기보는 실리콘밸리지점을 기반으로 글로벌 창업 생태계와의 협력을 확대하고 인공지능 기술기업을 비롯한 중소벤처기업의 글로벌 성장을 체계적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자



