제주항공 여객기 참사 당시 232㎞/h 속도로 둔덕 충돌

인체 가해지는 가속도 20G로 예측

정준호 "종합·객관적인 조사돼야"

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 당시 사고 항공기가 평균 속도 232㎞/h로 둔덕에 충돌한 것으로 분석됐다.

12일 여객기 참사 국조특위 소속 더불어민주당 정준호 국회의원(광주 북구갑)이 항공철도사고조사위원회(항철위)로부터 제출받은 '항공기 충돌 가속도 검토' 분석자료에 따르면 사고 항공기의 평균 속도는 ▲동체착륙 지점(a 지점) 374㎞/h ▲활주 마찰 시작 지점(s 지점) 374㎞/h ▲이후 b 지점 324㎞/h ▲충돌 직전 지점(e 지점) 280㎞/h ▲충돌 지점(c 지점) 232㎞/h로 분석됐다.

지점별 시각은, 동체착륙 시점인 a 지점을 0초라고 할 때 S 지점 약 15초, b 지점 20초 직후, e 지점 25초 직후, c 지점 30초 직전이다. 항철위는 영상 분석 등을 통해 속도를 분석했다.

항철위는 case-1 평가를 통해 충돌 당시 인체에 가해지는 가속도는 최소 20G 이상 수준으로 예측했다. 이는 지면의 유효 질량과 기체의 질량 비율을 0.5 이상으로 가정했고, 충돌 지속 시간을 최대 0.1초로 적용한 결과다.

case-2 평가에서는 충돌 직전 인체에 가해지는 가속도는 40~60G 수준으로 예측했는데, 이는 충돌 직전의 속도와 직후의 속도 비율이 0.1~0.4 수준에서 충돌 지속시간을 0.1초로 가정한 결과다.

이에 정준호 의원은 "자료의 해석은 전문가의 영역이고 사고원인도 종합적인 분석이 필요하다"며 "사고 당시 충돌 속도와 가속도 분석자료를 확보해 국민 알권리 차원에서 일부 내용을 객관적으로 공개한다"고 밝혔다.

아울러 "국정조사와 추후 종합적이고 객관적인 사고조사를 통해 참사의 진상이 제대로 규명돼야 한다"고 덧붙였다.





