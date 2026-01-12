'영하 40도' 괴물 한파 덮쳤다...핀란드 항공 전면 취소에 수천명 발 묶여

항공기 제빙·공항 운영 차질로 항공편 전면 취소

12일엔 영하 40도 전망

유럽 곳곳 한파 영향

핀란드에 극한 한파가 덮치면서 북부 지역 공항 항공편이 전면 취소됐다. 유럽 각지에서도 혹한과 폭설의 영향으로 관광객과 시민들의 이동이 제한되고 있다.

현지시간 9일 핀란드에서 영하 33도를 보여주는 전광판을 지나가는 사람 모습. AP연합뉴스

11일(현지시간) AP통신은 "핀란드 북부 키틸래 공항에서 혹한으로 항공편이 취소되면서 수천 명의 관광객이 발이 묶였다"고 보도했다.

보도에 따르면 핀란드 북부 라플란드 지역에 위치한 키틸래 공항의 기온은 이날 오전 영하 37도까지 떨어졌다.

키틸래는 인구가 드문 핀란드 북부 지역에 위치해 있다. 키틸래 공항은 스키를 즐기거나 오로라를 보기 위해 라플란드를 방문하는 관광객들이 주로 거치는 공항이다.

최근 며칠간 이어진 강추위로 항공기 제빙 작업과 공항 운영이 어려워지면서 해당 공항에서 출발하는 항공편이 모두 취소됐다.

핀란드 기상청은 키틸래 지역의 한파가 이어지는 가운데 12일 기온이 영하 40도에 육박할 것이라고 전망했다.

핀란드는 겨울철 강추위가 일반적이지만, 올해 한파는 예년보다 훨씬 강력한 수준인 것으로 전해졌다.

7일(현지시간) 프랑스 파리 에펠탑 인근에서 겨울철 눈과 강추위가 일부 지역을 강타한 가운데, 눈으로 뒤덮인 지면의 모습. 로이터연합뉴스

이번 추위는 핀란드 등 북유럽을 비롯해 중부·동부 유럽 전반에도 영향을 미치고 있다. 폭설과 강풍이 이어지는 한편 곳곳에 빙판길이 형성되면서 시민과 관광객의 발이 묶였다.

독일에서는 철도 운영사 도이체반(DB)이 폭설을 이유로 북부 지역 철도 운행을 전면 중단한 이후 이날까지도 열차 지연과 결항이 이어지고 있다.

독일에서 인구가 가장 많은 서부 노르트라인-베스트팔렌주에서는 도로 결빙이 예상됨에 따라 다음 날 모든 학교가 휴교하고 온라인 수업으로 전환하기로 했다.

발트해 연안 국가인 에스토니아와 리투아니아에서는 눈보라가 예보되자 당국이 불필요한 이동을 자제해 달라고 운전자들에게 요청했다. 인접국 라트비아도 서부 지역을 대상으로 폭설 경보를 발령했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



