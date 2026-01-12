커플 1팀만을 위한 꿈같은 밤…롯데월드, 화이트데이 경품행사

당첨자 한 커플에 어트랙션·퍼레이드 이용 기회

롯데월드 어드벤처는 오는 24일부터 다음 달 22일까지 경품행사 '포에버 모먼츠 온 화이트데이(FOREVER MOMENTS on White day)'를 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 경품 행사는 '둘만이 간직할 수 있는 꿈 같은 밤'을 콘셉트로, 커플에게 평생 기억에 남을 특별한 순간을 선사하기 위해 기획됐다.

커플 고객 1개 팀을 선정해 화이트데이 당일인 오는 3월14일 밤, 롯데월드 어드벤처 실내 어트랙션 중 당첨자가 희망하는 10개의 기종이 운행되며, 공연과 캐릭터 포토타임도 진행된다. 또 평소 사람들로 북적이던 '인증샷 명소' 회전목마 앞에서 둘만의 기념 촬영도 할 수 있다. 이 밖에도 당첨자가 희망하면 프러포즈 등 로맨틱한 서프라이즈 이벤트를 지원할 예정이다. 이날 행사는 오후 10시 30분부터 다음 날 오전 1시까지 이어진다.

경품 행사에 응모하기 위해서는 어드벤처 1층 위니비니 광장에 위치한 타이머 게임 'Love is timing (사랑은 타이밍)'에 도전하면 된다. 타이머를 3.14초에 정확히 맞춘 고객에게는 응모권과 함께 소정의 선물을 제공한다. 맞추지 못한 고객에게도 응모권을 증정한다. 타이머 게임은 경품 행사 기간 중 오전 10시 30분부터 오후 7시 30분까지 운영되며, 해당 기간 어드벤처를 방문한 누구나 참여할 수 있다.

1등(1명)에게는 화이트데이 밤 어드벤처를 즐길 수 있는 특별한 기회와 황금 로티 5돈을, 2등(2명)에게는 시그니엘 숙박권을 증정한다. 당첨자는 다음 달 27일 롯데월드 공식 유튜브 채널에서 라이브 방송을 통해 추첨한다. 자세한 내용은 롯데월드 홈페이지나 사회관계망서비스(SNS)를 참고하면 된다.





