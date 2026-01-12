"모수, 이런 티켓 발행 안 해요" 안성재 셰프, SNS에 직접 올린 글

'모수서울', 과거에도 유사한 사기 피해

흑백요리사2 흥행 속 사기·사칭 범죄 주의보

넷플릭스 예능 '흑백요리사2' 심사위원으로 활약 중인 안성재 셰프가 자신이 운영하는 파인다이닝 레스토랑 '모수 서울(Mosu Seoul)'을 사칭한 사기 피해에 대해 소비자들에게 각별한 주의를 당부했다.

안성재 셰프가 사기 피해 예방을 위해 SNS에 올린 게시물. 안성재 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

지난 10일 안 셰프는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "모수에서는 이러한 티켓을 발행하지 않습니다. 더는 피해를 보시는 분이 없기를 바랍니다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다. 사진에는 'Mosu seoul'이라는 영문 표기와 함께 2026년 1월 24일 오후 7시라는 날짜, 그리고 안 셰프의 이름과 서명이 담겨 있었다. 이는 최근 중고 거래 플랫폼에서 '모수 서울 식사권'이라며 가짜 티켓을 120만 원에 판매하는 게시글이 등장한 데 따른 대응이다. 실제로 모수 서울은 식사권이나 티켓을 발행하지 않으며, 모든 예약은 공식 채널을 통해서만 진행된다.

모수 서울은 2023년 미쉐린 가이드 3 스타를 받은 국내 대표 파인다이닝 레스토랑이다. 약 1년간의 재정비를 거쳐 2024년 3월 재개장하며 다시 한번 주목을 받았다. 다만 모수 서울 개장 이후 사기 피해로 지난해 3월에는 KT 직원을 사칭한 사기범이 "인근 화재로 전화 회선에 문제가 생겼다"며 착신 전환을 유도한 뒤, 모수 서울 예약을 시도한 고객들에게 가짜 계좌로 예약금을 송금받아 편취한 사건도 발생했다

한편 안성재 셰프가 심사위원으로 출연 중인 넷플릭스 '흑백요리사2'는 글로벌 흥행을 이어가고 있다. 넷플릭스 공식 사이트 투둠(TUDUM)에 따르면 해당 프로그램은 지난 8일 기준 글로벌 톱10 비영어 쇼 부문 3위를 기록했으며, 공개 이후 꾸준히 상위권을 유지 중이다. 한국에서는 3주 연속 1위에 오르며 높은 인기를 증명했다. 다만 프로그램의 인기로 인해 유명 셰프와 고급 레스토랑을 노린 사칭·사기 범죄가 더욱 늘어나고 있기에 예약이나 거래 시 공식 채널 여부를 반드시 확인해야 한다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>