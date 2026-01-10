시세 차익만 874억원…이승엽이 날린 빌딩 투자 홈런

16년 전 293억에 매입한 성수동 빌딩

평당 가치 1억5000만원…1167억 달해

두산 베어스 전 감독인 이승엽 현 요미우리 자이언츠 코치가 16년 전 매입한 성수동 빌딩의 시세가 3배 이상 폭등해 천문학적인 시세차익을 거둔 것으로 확인됐다.

15일 부동산 업계 및 밸류맵 등에 따르면 이승엽 전 감독 소유의 서울 성동구 성수동1가 빌딩의 추정 시세는 지난달 기준 1167억 원에 달한다. 2009년 매입 당시 가격이 293억 원이었음을 고려하면, 단순 시세 차익만 무려 874억 원에 이르는 셈이다.

두산 베이스 감독 시절 이승엽 감독의 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 전 감독은 요미우리 자이언츠 선수 시절 뚝섬역 인근에 있는 이 빌딩을 사들였다. 당시 해당 빌딩은 구두회사 에스콰이어 사옥으로 쓰이고 있는 지하 3층, 지상 10층 건물이었다. 해당 건물은 대지면적 1489㎡(약 450평), 연면적 9881㎡(약 2989평) 규모다. 이 전 감독의 매입 당시 성수동 일대는 분당선 연장선 추가 개통을 앞두고 있었으며, 지역 재개발에 따른 가치 상승도 기대할 수 있는 낙관적인 상황이었다.

그의 투자 선구안은 해를 거듭할수록 현실로 입증됐다. 과거 인쇄소와 정비소 등 낡은 공장들이 즐비한 준공업 지역이었던 성수동은 이제 '한국의 브루클린'으로 불리며 MZ세대가 가장 선호하는 상권으로 탈바꿈했다. 이 감독의 빌딩은 지하철 2호선 뚝섬역 도보 2분, 수인분당선 서울숲역 도보 4분 거리의 더블 역세권이자 대로변 코너라는 성수동 최고 입지에 자리하고 있다.

부동산 중개법인 관계자는 "2020년 5월 이 전 감독 빌딩 맞은편 건물이 평당 1억2900만원에 거래됐다"며 "매년 물가상승률을 보수적으로 반영해도 현재 평당 가치는 1억5000만원을 상회하며, 이를 대지면적에 대입하면 건물 가치는 1100억원을 훌쩍 넘긴다"고 분석했다.

현재 해당 건물은 공유 오피스 기업 '헤이그라운드'가 대부분의 층을 통임대해 사용 중이다. 매입 당시 해당 건물은 이 전 감독 단독 명의였으나, 이후 아내 이송정씨와 두 아들에게 지분을 증여해 현재는 가족 공동 소유 형태로 관리하고 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



