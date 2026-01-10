"생계 직결된 문제"…방송 시상식 꽃다발에 불편한 기색

방송사 연말 시상식, 꽃다발 레고 대체

협회 “소비 위축 우려…방송사라면 신중했어야”

최근 연말 방송사 시상식에서 생화 대신 장난감 꽃다발이 사용된 것과 관련해 화훼 업계가 공개적으로 문제를 제기했다.

지난 9일 전국 화원 단체인 한국화원협회(회장 배정구)는 입장문을 통해 "장난감 꽃다발 사용은 경기 침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 화훼 농가와 화원 종사자들에게 또 다른 상처를 줬다"며 "자칫 생화 꽃다발이 비효율적이고 단점이 많은 것처럼 인식되게 할 우려가 있다"고 밝혔다.

2025 MBC 방송연예대상에서 대상을 받은 방송인 유재석이 레고로 만든 꽃다발을 들고 있다.

문제가 된 사례는 지난해 12월 29일 열린 '2025 MBC 방송연예대상'이다. 해당 시상식에서는 수상자 전원에게 생화 대신 레고로 제작된 꽃다발이 전달됐으며, 행사장 내부 역시 레고 '보태니컬 시리즈'로 꾸며졌다. 지상파 방송사가 시상식 꽃다발을 전면적으로 장난감 꽃으로 대체한 것은 이번이 처음이다.

일부 소비자는 방송사의 시도에 대해 "색달랐다", "선택의 자유 아니냐" 등 긍정적으로 반응한 반면, 화훼 업계는 졸업 시즌을 앞둔 주요 매출 시기에 생화 수요가 장난감 꽃으로 대체되는 현상을 우려하고 있다. 현장에서는 "방송은 소비자에게 영향을 주는 매체이기 때문에 선택이 더 신중했어야 한다"는 지적이 나왔다.

협회는 "국내 화훼산업에는 2만여곳의 화원 소상공인과 다수의 화훼 농가가 종사하고 있어 생화 소비는 이들의 생계와 직결된 문제"라며 "정부 또한 '화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률'을 통해 화훼 소비 촉진을 지원하는 상황에, 대중적 영향력이 큰 방송 프로그램에서 장난감 꽃을 사용하는 것은 정책적 노력에 찬물을 끼얹는 행위가 될 수 있다"고 지적했다. 협회는 이같은 입장을 농림축산식품부에도 전달할 계획이다.

레고가 출시한 꽃다발 세트.

한편 레고는 최근 완구 시장 침체 속에서도 레고로 만든 꽃다발 세트의 인기에 힘입어 실적이 성장한 것으로 나타났다.

AFP 통신 등 외신에 따르면 레고는 2024년 매출이 전년 대비 13% 증가한 743억덴마크크로네(한화 약 15조7000억원)를 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다. 이는 덴마크의 완구 및 게임 시장 전체 매출이 1% 감소한 환경에서 거둔 성과다.

레고 측은 미국을 중심으로 레고 꽃다발 세트 판매가 급증했다고 밝혔다. 인기 제품군으로는 행사 꽃다발에 활용된 보태니컬 세트가 꼽힌다.





최승우 기자



