본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

화제

난리난 '두바이 초콜릿', 스타벅스서도 먹는다…"어디서 팔지?"

서지영기자

입력2026.01.09 14:47

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 세계적인 사랑을 받은 '두바이 초콜릿'의 인기가 식지 않고 있는 가운데 미국 스타벅스가 '두바이 초콜릿'을 활용한 신메뉴를 기간 한정 판매한다.

정식 출시된 '아이스 두바이 초콜릿 말차'는 무가당 말차에 피스타치오 소스와 우유, 얼음을 더한 뒤 초콜릿 크림 콜드폼과 솔티드 브라운 버터 토핑을 얹은 것이 특징이다.

'아이스 두바이 초콜릿 모카'는 에스프레소와 초콜릿 모카 소스, 우유를 조합한 후 피스타치오 크림 콜드폼과 같은 토핑을 더했다.

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

피스타치오·초콜릿 결합한 고급 디저트 콘셉트
겨울 한정 출시…국내 도입은 미정

전 세계적인 사랑을 받은 '두바이 초콜릿'의 인기가 식지 않고 있는 가운데 미국 스타벅스가 '두바이 초콜릿'을 활용한 신메뉴를 기간 한정 판매한다.


미국 스타벅스가 공개한 신제품. 미국 스타벅스 홈페이지

미국 스타벅스가 공개한 신제품. 미국 스타벅스 홈페이지

AD
원본보기 아이콘

미국 스타벅스는 지난 6일(현지시간)부터 겨울 시즌 한정 메뉴로 '아이스 두바이 초콜릿 말차'와 '아이스 두바이 초콜릿 모카'를 미국 내 매장에서 한정 판매하고 있다. 스타벅스는 해당 음료가 고급 초콜릿 디저트 및 음료 트렌드에서 영감을 받아 개발됐다고 설명했다.

두바이 초콜릿은 아랍에미리트 두바이에서 즐겨 먹는 얇은 카라이프(중동식 얇은 면 반죽)와 피스타치오로 만든 스프레드를 넣은 초콜릿으로, 진한 풍미와 독특한 식감이 특징이다. 2023년 사회관계망서비스(SNS)를 통해 두바이 인플루언서가 소개해 주목받기 시작했고, 전 세계적으로 품귀현상이 일어나는 등 열풍을 일으켰다.


바이럴이 정식 메뉴로…'두바이 초콜릿' 출시

특히 미국에서는 두바이 초콜릿을 구하기 어려워지자, '두바이 초콜릿 스타일' 커스터마이징 음료가 SNS를 중심으로 유행했다. 스타벅스 아이스 말차 라떼에 피스타치오 소스와 초콜릿 크림 콜드폼을 더한 조합이 대표적이다. 이에 스타벅스는 이를 공식 메뉴로 채택하게 됐다.


정식 출시된 '아이스 두바이 초콜릿 말차'는 무가당 말차에 피스타치오 소스와 우유, 얼음을 더한 뒤 초콜릿 크림 콜드폼과 솔티드 브라운 버터 토핑을 얹은 것이 특징이다. '아이스 두바이 초콜릿 모카'는 에스프레소와 초콜릿 모카 소스, 우유를 조합한 후 피스타치오 크림 콜드폼과 같은 토핑을 더했다.

미국 스타벅스가 공개한 신제품. 미국 스타벅스 홈페이지

미국 스타벅스가 공개한 신제품. 미국 스타벅스 홈페이지

원본보기 아이콘

음료 넘어 푸드·굿즈까지

음료 외에도 겨울 시즌을 겨냥한 식음료와 굿즈가 함께 출시됐다. 트러플과 브리 치즈, 머시룸을 활용한 에그바이트, 발렌타인데이를 겨냥한 케이크 팝, 단백질 팝콘, 그릭 요거트 신제품 등이 메뉴에 추가됐다. 스타벅스 리저브 매장에서는 티라미수 음료와 솔티드 카라멜 칵테일 등 보다 실험적인 메뉴도 선보인다. 여기에 설날과 발렌타인데이를 테마로 한 텀블러와 머그 등 시즌 한정 MD도 함께 출시됐다.


다만 국내 소비자들의 기대와 달리, 두바이 초콜릿 관련 메뉴의 국내 출시 계획은 현재로서는 없는 상태다. 스타벅스코리아 관계자는 두바이 콘셉트 메뉴에 대해 "국내에서는 현재로선 특별한 판매 계획이 없다"고 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

홍콩서 인기 폭발한 '한국식 카페'…이유는 '이것' 때문

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

삼성바이오로직스, 영업익 2조시대 여나

새로운 이슈 보기