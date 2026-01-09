본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"내 피같은 돈으로 밥주는 것"…어느 '캣맘'이 작성한 호소문

박지수인턴기자

입력2026.01.09 14:29

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"잡히면 기물파손으로 변상금 청구할 것"
길고양이 소음·차량 파손 문제도 심각

한 캣맘이 작성한 호소문. 보배드림

한 캣맘이 작성한 호소문. 보배드림

AD
원본보기 아이콘

길고양이 집을 설치하고 먹이를 둔 뒤, 이를 파손하지 말아 달라는 '캣맘'의 호소문이 논란이다. '캣맘'은 캣(Cat, 고양이)과 맘(Mom, 엄마)를 합친 단어로, 길고양이에게 먹이를 주거나 보금자리를 챙겨주는 사람을 의미한다.


지난 3일 한 온라인 커뮤니티에는 '어느 캣맘의 분노'라는 제목의 글이 게재됐다. 이 글에 따르면 한 여성이 자신이 설치한 길고양이의 집에 "악행을 멈춰 달라"는 내용의 호소문을 부착해 놨다.

호소문에는 "저의 피와 살 같은 돈으로. 소중한 돈으로 불쌍한 아이들 먹이와 집을 만들어 놓은 것이니 버리고 부수지 말아 달라"며 "잡히면 기물파손과 변상금을 청구할 것이니 제발 악행을 멈춰 달라"고 적혀 있었다.


다만 길고양이로 인한 피해를 호소하는 이들도 많은 것이 현실이다. 대부분 사람에 대한 경계심이 많고 비좁은 공간에 몸을 숨기는 탓에 자동차 보닛 아래 구멍으로 들어가 잠을 자다가 자동차 파손으로 이어지거나, 모른 채 시동을 걸면 고양이가 깔려 죽기도 한다. 수리 비용이 적지 않을뿐더러 의도치 않은 고양이 시체를 보게 됐다는 사례도 많다.


소음 피해도 심각하다. 중성화가 되지 않은 길고양이 특성상 짝짓기를 하거나 영역 다툼을 할 때 특유의 울음소리로 피해를 준다. 실제로 고양이의 울음소리 때문에 불면증이 더욱 심해져 병원 치료를 받았다는 사례도 있다.

누리꾼들 역시 호소문 작성자를 비판하는 여론이 주를 이뤘다. 한 작성자는 "고양이를 걱정하는 마음 자체는 이해하지만, 장소와 방식에 대한 배려가 필요하다"며 "그렇게 고양이가 불쌍하면 집에 데려가서 키우는 것이 많다"고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일

"공항 도착하니 1인당 3만원 받았어요"…11만명 움직인 '인센티브' 정체

"천국의 섬에 돈 없으면 오지마?"…외국인 관광객에 잔고 증명 추진

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

美 "北 무슨 생각할까…베네수 유조선 나포, 경고될 것"

새로운 이슈 보기