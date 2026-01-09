"김치 챙겨 먹어라"…美 정부, 공식 건강식품 첫 명시

단백질·지방 재평가…초가공식품은 '퇴출'

지침에 김치 첫 등장…장 건강 식품으로

미국 정부가 향후 5년간 모든 연방 영양 정책의 기준이 될 새 식생활 지침을 발표하며 김치를 공식 건강식품으로 처음 명시했다. 단백질과 지방에 대한 평가를 대폭 수정하고 초가공식품 퇴출을 선언한 이번 지침에서 김치는 장내 미생물 건강을 대표하는 발효식품 사례로 제시됐다.

로버트 F. 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관이 2026년 1월 8일(현지시간) 워싱턴에 있는 보건복지부(HHS) 본부에서 열린 발표 행사에서 발언하고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

8일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 브리핑룸에서 로버트 F. 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관은 '2025~2030 미국인을 위한 식이 지침'을 발표했다. 이 지침은 학교 급식과 군대 식단, 저소득층 영양 지원 프로그램(SNAP) 등 연방 정부가 집행하는 모든 영양 정책의 기준이 된다.

단백질·지방 재평가…'진짜 음식'으로 방향 전환

이번 개정은 트럼프 행정부의 보건 슬로건인 '미국을 다시 건강하게'를 정책으로 구현한 첫 사례로 평가된다. 새 지침의 핵심은 가공식품 중심 식단에서 벗어나 '진짜 음식(real food)'으로 돌아가라는 것이다. 정부는 체중 1㎏당 하루 단백질 섭취 권장량을 기존 0.8g에서 1.2~1.6g으로 상향 조정하며 성장기 청소년과 중장년층에게 단백질 섭취를 충분히 할 것을 권고했다.

붉은 고기와 계란, 해산물 등 동물성 식품에 대한 부정적 평가도 완화했다. 지방에 대한 인식도 달라져 무지방·저지방 위주의 유제품 대신 전지방 제품 섭취와 동물성 지방 사용 역시 허용 범위로 포함됐다. 다만 설탕이 첨가된 유제품은 여전히 경계 대상으로 분류됐다.

반면 초가공식품에 대해서는 사실상 퇴출 수준의 강경한 권고가 내려졌다. 소시지, 과자, 냉동 피자 등 공장 가공과 식품첨가물을 거친 식품에 대해 지침은 "섭취하지 말라"고 명확히 밝혔다. 흰 빵과 밀가루 등 정제 탄수화물 섭취도 강하게 제한했다.

김치, 美 정부 식단 첫 포함…장 건강 대표 발효식품

기사 이해를 돕기 위한 김치 이미지. 픽사베이 원본보기 아이콘

이 같은 정책 변화 속에서 한국인의 눈길을 끄는 대목은 김치의 등장이다. 김치는 장 건강을 대표하는 식품으로 공식 언급됐다. 지침은 "김치, 사우어크라우트, 케피어, 미소 같은 발효 식품을 채소 및 고섬유질 식품과 함께 섭취하라"고 명시했다. 미국 정부의 공식 식생활 지침에 김치가 포함된 것은 이번이 처음이다.

전문가들은 김치가 장내 미생물 균형을 돕는데 긍정적인 역할을 할 수 있다고 평가하면서도 나트륨 함량을 고려한 적정 섭취가 필요하다고 조언한다. 일반적으로 1회 섭취량은 40~60g 정도가 적절하다는 설명이다.

미국 언론은 이번 지침을 두고 "미국 식문화의 대전환"이라고 평가했다. 다만 단백질 섭취 권장량 확대가 과도한 열량 섭취로 이어질 수 있다는 우려도 함께 제기됐다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>