"좋은 사람 소개시켜줄게" 일만 시키던 기업들 확 달라진 이유

저출산·인구 감소 위기 속 데이팅 앱 활용

정부·지자체도 매칭 서비스 지원 나서

일본 주요 대기업들이 심각한 인력난과 저출산 문제에 대응하기 위해 미혼 직원을 대상으로 한 '기업 전용 소개팅 앱'을 복지 제도로 도입하고 있다. 직원의 연애와 결혼을 지원해 조직 정착률을 높이고 이직을 줄이려는 전략으로, 일본 정부의 저출산 대책 기조와도 맞물려 확산하는 모습이다.

지난 5일 일본 아사히신문은 대기업을 비롯해 정부 기관이 일본 내 결혼과 출산 장려를 위한 다양한 복지 프로그램을 제공에 적극적으로 협력하고 있다고 보도했다. 먼저 도요타자동차, 미쓰비시UFJ은행(MUFG) 등을 포함한 약 1500개 기업과 기관이 미혼 직원 전용 매칭 서비스를 공식 복지 프로그램으로 제공하고 있다. 해당 서비스는 기업 재직 여부를 인증해 신뢰도를 높이고, 결혼 의향을 중심으로 매칭하는 것이 특징이다.

기업들이 소개팅 주선에 직접 나선 배경에는 미혼 직원들의 상대적 박탈감이 있다. 그동안 일본 기업 복지는 육아·병간호 휴직자 중심으로 설계돼 왔고, 휴직자의 업무 공백을 메우며 야근과 추가 업무를 담당해온 미혼 직원들은 복지 혜택에서 소외됐다는 불만을 제기해 왔다. 신용카드사 오리엔트코퍼레이션(오리코)은 전체 직원의 40% 이상이 미혼이라는 점을 고려해 지난해 4월 앱을 도입했다. 도입 이후 176명이 서비스를 이용했고, 17명이 실제 교제를 시작했다고 아사히신문은 전했다

도요타자동차, 미쓰비시UFJ은행(MUFG) 등을 포함한 약 1500개 기업과 기관이 미혼 직원 전용 매칭 서비스인 아일 고엔을 공식 복지 프로그램으로 제공하고 있다. Aill goen 누리집 원본보기 아이콘

다이토트러스트건설 역시 동료의 휴직으로 인한 업무 부담을 떠안은 직원에게 최대 3만 엔(약 28만 원)의 수당을 지급하는 동시에 소개팅 앱 이용권을 제공하고 있다. 회사 측은 미혼 직원 3000여 명 가운데 60%가 앱을 통한 만남에 거부감이 없는 20~30대라는 점이 제도 도입을 앞당겼다고 설명했다.

이 같은 기업 움직임은 일본 정부의 저출산 정책과도 궤를 같이한다. 일본 정부는 출산율 하락을 국가적 위기로 규정하고 아동수당 확대와 출산·육아 비용 경감, 남성 육아휴직 의무화 확대, 보육시설 확충 등 이른바 '이차원 저출산 대책'을 추진하고 있다. 여기에 더해 결혼 자체를 장려하는 정책도 강화하고 있다.

도쿄도의 경우, 결혼 장려를 위해 2024년부터 자체 제작한 소개팅 앱 제공을 시작했다. 앱 가입을 위해서는 ‘독신증명서’ 제출이 필수다. 도쿄도 홈페이지 원본보기 아이콘

실제로 도쿄도를 비롯한 지방자치단체들은 AI 기반 매칭 앱과 공공 결혼 지원 프로그램을 운영하며 미혼 남녀의 만남을 적극적으로 지원하고 있다. 이런 노력의 일환으로 일본 사회에서 데이팅 앱은 이미 주요 결혼 경로로 자리 잡았다. 도쿄도 발표에 따르면, 최근 1년 내 결혼한 부부의 30% 이상이 매칭 앱을 통해 만난 것으로 나타났다. 이에 따라 기업과 공공 부문 모두 데이팅 서비스를 저출산 대응 수단으로 활용하는 흐름이 뚜렷하다. 특히 기업들은 '소개팅 복지'가 직원의 삶의 만족도를 높이는 동시에 장기근속과 인력 확보, 저출산 대응이라는 세 가지 목표를 동시에 겨냥한 새로운 복지 모델이 될 수 있을 것으로 기대하고 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



