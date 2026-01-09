본문 바로가기
삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피

유현석기자

입력2026.01.09 10:19

코스피가 약세를 보이고 있다. 외국인이 순매도를 하고 있는 가운데 시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 하락이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 22.34포인트(0.49%) 내린 4,530.03으로 출발해 하락폭을 키우고 있다. 2026.1.9 조용준 기자

9일 오전 10시11분 기준 코스피는 전거래일 대비 26.48포인트(0.58%) 하락한 4525.89를 기록했다.


투자자별로는 외국인이 1조386억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 6701억원과 3131억원을 순매수했다.

업종별로는 운송장비·부품과 건설이 각각 2.73%, 1.05% 오르고 있다. 반면 전기·전자, 의료·정밀기기, 유통, 제약, 증권 등은 1% 이상 밀리고 있다.


시가총액 상위종목에서는 삼성전자 가 전거래일 대비 2500원(1.80%) 하락한 13만6300원에 거래됐다. 또한 SK하이닉스 도 3.04% 밀리고 있으며 삼성물산 도 4.25% 빠지고 있다. 반면 한화에어로스페이스 는 6.42% 오르고 있으며 HD현대중공업 도 3.26% 상승하고 있다.


코스닥은 전거래일 대비 6.61포인트(0.70%) 밀린 937.45를 기록했다.

투자자별로는 외국인이 1187억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 820억원과 489억원을 순매수했다.


업종별로는 비금속이 3.29% 빠지고 있으며 금융, 기계·장비, 제약, 전기·전자, 오락·문화 등이 1% 이상 하락하고 있다. 반면 금속은 1.83% 오르고 있다.


시총 상위종목에서는 알테오젠 이 전거래일 대비 6500원(1.36%) 오른 48만5000원에 거래됐다. 또한 파마리서치 와 보로노이는 각각 5.89%, 3.20% 상승 중이다. 반면 에이비엘바이오 는 5.10% 하락하고 있으며 에코프로비엠 에코프로 도 3% 이상 빠지고 있다. 이와 함께 HLB, 펩트론, 삼천당제약 등은 2% 이상 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
