제주서 30대 중국인이 청소년 강제 추행…징역 2년 실형 구형

버스정류장에서 강제 추행…"순간적 감정에 휩싸여"

검찰이 10대 청소년에게 접근해 강제 추행한 중국인에 실형을 구형했다.

8일 제주지법 제2형사부(부장 임재남) 심리로 열린 중국인 A씨(30대)의 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(강제추행) 혐의 사건 첫 공팜 겸 결심공판에서 제주지검은 A씨에 징역 2년을 구형했다.

또 검찰은 A씨에 대해 성폭력 치료 프로그램 이수 명령, 신상정보 공개·고지, 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 취업 제한 3년도 명령해 달라고 재판부에 요청했다.

A씨는 지난해 9월19일 제주시의 한 버스정류장에서 10대 청소년에게 다가가 볼에 입을 맞추는 등 강제 추행한 혐의를 받는다. 이 과정에서 피해자에게 성적 수치심을 유발하는 등 성적으로 학대한 혐의도 있다.

검찰은 "피고인의 죄질이 불량하지만 뒤늦게 자백한 점, 국내에서 처벌 전력이 없는 점 등을 고려했다"고 밝혔다.

A씨 측은 공소사실을 모두 인정한 상태다. A씨 측 법률대리인은 "처음부터 의도적으로 피해자에게 접근한 것은 아니고, 길을 묻는 과정에서 순간적으로 감정에 휩싸여 범행한 것으로 보인다"며 "피고인의 모친이 병원에 입원해 있어 고향으로 돌아갈 수 있도록 관대하게 처벌해 달라"고 요청했다.

A씨에 대한 선고공판은 오는 22일 오전 열릴 예정이다.





