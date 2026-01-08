본문 바로가기
[폴폴뉴스]李대통령 지지율 61%…'20대 제외한 모든 세대에서 긍정평가'

나주석기자

입력2026.01.08 11:37

NBS 여론조사
민주당 지지율은 김병기 영향으로 하락
이혜훈 인선 잘했다 35% vs 잘못했다 42%

이재명 대통령의 국정운영 지지율이 소폭 상승한 반면, 김병기 전 원내대표 관련 의혹 등 영향으로 더불어민주당 지지율은 30%대로 하락했다.


8일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 전국지표조사(NBS·5일~7일 전국 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 휴대전화 면접 방식으로 진행·표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률 18.2%)에 따르면 이 대통령의 국정운영에 대해 '잘하고 있다(매우+잘함)'는 긍정적 평가는 61%, '잘못하고 있다(매우+못함)'는 부정적 평가는 29%로 조사됐다. 12월4주 조사와 비교해 긍정평가는 2%포인트 올랐고, 부정평가는 3%포인트 하락했다. NBS는 "18~29세(20대)를 제외한 전 연령층에서 긍정 평가가 과반을 차지한다"고 설명했다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다. 연합뉴스

정당지지도에서는 민주당 지지율이 이전 조사보다 2%포인트 하락해 39%를 기록했다. 김 전 원내대표 관련 논란이 악재로 작용한 것으로 풀이된다. 국민의힘 지지율은 이전보다 3%포인트 오른 23%로 나타났다.


이번 조사에서는 경제정책에 대한 평가가 포함됐는데, 2년 전(윤석열 전 대통령 시절인 2024년 1월2주)에 비해 대체로 큰 폭의 상승세를 보였다. '취약계층·사회적 약자 지원 정책'에 대해 긍정적으로 평가한다는 응답은 62%를 차지했는데, 이는 2024년 37%에 비해 25%포인트 올랐다. '소상공인과 중소기업에 대한 지원 정책'에 대한 긍정평가는 50%로, 2년 전과 비교해 19%포인트 개선됐다. '일자리와 고용 정책'에 대한 긍정평가도 46%로 2년 전보다 16%포인트 높다. '주택과 부동산 정책'에 대한 긍정평가는 36%로 상대적으로 부진했지만, 2년 전보다는 8%포인트 나아진 것으로 조사됐다.


주 4.5일제 법제화 대신 지원 정책 방침에 대해서는 찬성 여론이 54%, 반대 여론이 35%로 나타났다. 포괄임금제 규제 강화 방침에 대해서도 찬성 여론이 52%, 반대 여론이 33%로 조사됐다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인선에 대해서는 잘한 결정이라는 여론이 35%, 잘못한 결정이라는 여론이 42%로 조사됐다.


한중관계에 대해서는 일정한 거리를 유지해야 한다는 여론이 48%, 우호적인 관계를 유지해야 한다는 여론이 46%로 비슷했다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
