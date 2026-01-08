본문 바로가기
박동식 사천시장, 현장 중심 행정 강화 관내 기업 직접 방문

영남취재본부 최순경기자

입력2026.01.08 08:33

우주항공국가산업단지 1호
입주기업 두원중공업 방문

박동식 경남 사천시장이 지역경제 성장을 최우선 과제로 인식하고, 현장 중심 행정을 강화하기 위해 직접 관내 기업을 방문했다.


7일 사천시에 따르면 박 시장은 지난 6일 사천 우주항공국가산업단지 1호 입주기업인 두원중공업을 방문해 기업 운영 현황을 점검하고, 현장의 애로사항을 청취했다.

이번 방문은 "우리의 문제는 현장에 답이 있다"는 우문현답의 시정 철학을 실천하는 행보로, 산업 현장에서 해법을 찾겠다는 박 시장의 의지를 다시 한번 보여주는 자리였다.

우주항공국가산단 투자완료 1호 입주기업(두원중공업) 방문 단체 사진.

두원중공업은 총 383억원을 투자해 2만281㎡ 부지에 연면적 1만5253㎡ 규모의 7개 공장동을 신축, 자동차 에어컨 컴프레서를 생산해 미국 등 해외로 수출하는 기업이다. 두원중공업은 안정적인 투자와 고용 창출을 통해 지역경제 활성화에 크게 기여하고 있다.


시는 이번 현장 방문을 통해 우주항공국가산업단지의 본격 가동과 첫 입주기업의 안정적인 정착을 적극적으로 지원하고, 두원중공업의 성공적인 입주 사례가 국가산단의 신뢰성과 투자 안정성을 대외적으로 입증하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.


이는 향후 잠재 투자기업들의 긍정적인 투자 결정에도 중요한 역할을 할 전망이다.

박동식 시장은 "지역경제가 활성화되고 기업 투자에 따른 고용 창출과 경제활동이 이어지기 위해서는 지역 투자가 반드시 촉진돼야 한다"며 "지역경제 성장을 최우선 과제로 인식하고, 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경 조성과 실효성 있는 정책을 지속해서 추진해 나가겠다"고 밝혔다.


이번 방문은 '시장이 산업 현장과 함께한다'는 신뢰와 긍정적인 시정 이미지를 확산시키는 계기가 됐으며, 사천시가 현장 중심 행정을 바탕으로 우주항공산업도시로 도약하기 위한 기반을 한층 더 강화하고 있음을 보여주고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr


