안성재 셰프가 화교에 공산당?…'흑백2' 제작사 "악성루머 법적 대응"

넷플릭스 예능 '흑백요리사2' 제작사 '스튜디오 슬램'이 출연 셰프를 대상으로 한 악성 댓글과 허위 루머 확산과 관련해 선처 없는 법적 대응 방침을 밝혔다.

스튜디오 슬램은 지난 6일 공식 유튜브 채널 공지를 통해 "최근 특정 출연 셰프를 겨냥한 인신공격과 악의적인 댓글은 물론 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정에 비방 메시지를 보내는 사례가 발생하고 있다"고 밝혔다.

이어 "특정 셰프에 대한 인격 모독성 게시물과 메시지에 대해 지속적으로 증거를 수집 중"이라며 "확인된 작성자에 대해서는 선처 없이 강력한 법적 조치를 취할 예정"이라고 강조했다.

이번 공지는 최근 심사위원인 안성재 셰프를 둘러싼 이른바 '화교 루머' 등이 온라인상에서 확산한 데 따른 조치로 풀이된다. 일부 온라인 커뮤니티에는 안 셰프가 화교 출신이거나 공산당과 연관돼 있다는 등 근거 없는 주장을 담은 게시물이 반복적으로 올라왔다. 중식 요리에 상대적으로 후한 평가를 한다는 주장이 이러한 루머에 근거처럼 활용되기도 했다.

일부 누리꾼들은 "안성재 셰프의 이름 한자가 화교들이 많이 쓰는 한자다", "안성재 셰프의 억양이 묘하게 중국 성조 같다" 등의 주장을 펼치기도 했다.

그러나 안성재 셰프는 한국에서 태어나 만 11세 때 가족과 함께 미국으로 이주했으며 이후 미군에 입대해 이라크 전쟁 파병까지 간 미국 국적자다.

제작진은 "이러한 행위는 평생 요리에 매진해 온 셰프들의 명예를 심각하게 훼손할 뿐 아니라, 일반인 출연자들에게도 치유하기 어려운 큰 상처를 남기고 있다"며 "요리에 대한 순수한 열정으로 경연에 임한 셰프들이 더 이상 피해를 입지 않도록 대응하겠다"고 밝혔다.

한편 '흑백요리사2'는 넷플릭스 오리지널 프로그램으로 유명 스타 셰프인 '백수저'와 대중적 인지도는 낮지만 실력을 갖춘 '흑수저' 셰프들이 맞붙는 요리 서바이벌 예능이다. 시즌1 공개 당시 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 비영어권 쇼 부문 1위를 기록했으며 시즌2 역시 2주 연속 1위를 차지하며 인기를 이어가고 있다.





