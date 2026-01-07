본문 바로가기
남양주시의회, 사회복지 관계자들과 새해 첫 소통

이종구기자

입력2026.01.07 18:40

남양주시의회, 사회복지계 신년인사회 참석
"복지 종사자 처우 개선에 최선"

경기 남양주시의회(의장 조성대)는 7일 다산동에 위치한 경기시청자미디어센터에서 열린 2026년 사회복지계 신년인사회에 참석해 지역 복지발전에 헌신한 사회복지 관계자들을 격려했다.

남양주시의회(의장 조성대) 의원들이 7일 다산동에 위치한 경기시청자미디어센터에서 열린 2026년 사회복지계 신년인사회에 참석해 지역 복지발전에 헌신한 사회복지 관계자들을 격려하고 있다. 남양주시 제공

남양주시의회(의장 조성대) 의원들이 7일 다산동에 위치한 경기시청자미디어센터에서 열린 2026년 사회복지계 신년인사회에 참석해 지역 복지발전에 헌신한 사회복지 관계자들을 격려하고 있다. 남양주시 제공

남양주시사회복지협의회가 주관한 이날 행사는 이경숙 복지환경위원장을 비롯해 박윤옥 복지환경부위원장, 전혜연 의원, 주광덕 남양주시장, 도의원, 관내 사회복지시설·기관·단체장 등 100여명이 참석해 자리를 빛냈으며, 내빈소개, 신년인사 및 덕담, 떡케이크 커팅식, 기념사진 촬영, 다과회 순으로 진행됐다.


박윤옥 복지환경부위원장은 "지난 한 해 녹록지 않은 환경에도 불구하고 도움이 절실한 많은 이웃들을 따뜻하게 보듬어주신 사회복지 종사자들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이어 "사회복지 종사자들께서 행복해야 복지 대상자들도 함께 행복을 누릴 수 있다"며 "우리 시의회도 복지사님들의 처우 개선을 위해 사회복지계와 지속적으로 소통하고 있으며, 사회복지 종사자들께서 더 나은 환경에서 활동하실 수 있는 여건 조성과 더불어 제안해주신 고견들의 정책 반영을 통해 우리 시 복지 사각지대가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
