K배터리 전기차 점유율 3.5%P 하락…삼성SDI는 2계단↓

2025년 1~11월 32.6% 성장

지난해 1월부터 11월까지 전기차용 배터리 시장에서 국내 배터리 3사의 점유율이 3.5%포인트(P) 감소한 것으로 나타났다. 삼성SDI의 시장 점유율은 10위까지 밀려났다.

6일 이차전지 시장 조사 기관인 SNE리서치는 2025년 1~11월 세계 각국에 등록된 전기차(순수전기차·플러그인하이브리드차·하이브리드차)에 탑재된 총 배터리 사용량은 1046기가와트시(GWh)로 전년 동기 대비 32.6% 성장했다고 밝혔다.

같은 기간 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년 동기 대비 3.5%P 하락한 15.7%를 기록했다.

LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 11.1%(96.9GWh) 성장하며 점유율 3위(9.3%)를 유지했고 SK온은14.1%(40.6GWh)의 성장률을 기록해 6위(3.9%)에 올랐다. 반면, 삼성SDI의 공급량은 5.1%(27.1GWh) 감소하며 전달 8위였던 점유율이 10위(2.6%)까지 떨어졌다.

삼성SDI는 BMW, 아우디, 리비안 등에 전기차용 배터리를 공급한다. SNE리서치에 따르면 BMW의 i4, i5, i7, iX 등 주요 전동화 모델은 전반적으로 판매량이 증가했다. 하지만 삼성SDI 배터리를 탑재한 리비안 전기차 모델의 판매량이 부진하며 삼성SDI 공급 비중이 전반적으로 감소했다. 아우디는 삼성SDI뿐 아니라 CATL의 배터리도 함께 공급받는다.

SK온의 배터리는 현대차그룹, 메르세데스-벤츠, 포드, 폭스바겐 등에 배터리를 공급하고 있다. 현대차그룹의 아이오닉5, EV6, 폭스바겐 ID.4, ID.7의 판매량은 견조하게 유지되고 있으나 포드 F-150의 판매량은 둔화하고 있다.

LG에너지솔루션의 배터리는 주로 테슬라, 쉐보레, 기아, 폭스바겐 등의 전기차에 탑재된다. LG에너지솔루션 배터리를 탑재한 테슬라 모델들의 판매량이 부진으로 테슬라향 배터리 사용량은 전년 동기 대비 8.2% 감소했다.

중국의 CATL은 전년 동기 대비 34.5%(400.0GWh) 성장하며 글로벌 1위(38.2%) 자리를 견고히 유지했다. 주요 중국 완성차 기업들이 CATL의 배터리를 채택하고 있다. 테슬라, BMW, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐 등 글로벌 완성차 업체들도 CATL 배터리를 탑재하고 있다.

BYD는 31.3%(175.2GWh) 성장하며 글로벌 전기차 배터리 사용량 2위(18.7%)를 기록했다. BYD는 중국 내수 시장뿐 아니라 해외 시장에서도 입지를 확대하고 있다. 특히 유럽 시장에서의 확장세가 두드러진다. 올해 유럽 내 BYD 배터리 사용량은 12.7GWh로 전년 동기 대비 206.6% 증가한 것으로 나타났다.

SNE리서치는 "AI 데이터센터 전력 부하 증가와 맞물려 에너지저장장치(ESS) 수요가 급증하면서 전기차에서 ESS로의 전환이 본격화되고 있다"며 "다만 미국 내 삼원계 중심 설비를 각형 LFP로 전환하는 비용과 시간 제약은 변수"라고 분석했다.

이어 "2026년 이후 배터리 기업의 경쟁력은 글로벌 확장 자체보다 지역별 규제 변화에 맞춰 전기차와 ESS를 함께 커버하는 제품, 고객, 생산 거점 포트폴리오의 재설계에 달려 있다"고 덧붙였다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



