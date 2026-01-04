본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

우리금융, 다문화가정 출신 가수 미니콘서트 개최

오규민기자

입력2026.01.04 10:13

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SBS '우리들의 발라드' 출연
준우승 이지훈·TOP12 오추바 제레미
우리다문화어린이합창단 활동

우리금융지주 산하 우리다문화장학재단이 지난달 31일 우리은행 본점 복합문화공간 'WOORI Great Lounge'에서 우리금융지주 연말 미니콘서트 'Thank You, 우리'를 성황리에 개최했다고 밝혔다.


이번 미니 콘서트는 한 해 동안 우리금융을 믿고 사랑해 준 고객에게 감사의 마음을 전하고, 각자의 자리에서 최선을 다한 임직원들을 격려하기 위해 마련됐다. 특히 SBS '우리들의 발라드'에 출연해 준우승을 차지한 이지훈과 TOP 12에 진출한 오추바 제레미가 무대에 올랐다.

지난달 31일 우리금융 우리다문화장학재단이 ‘WOORI Great Lounge’에서 연말 미니콘서트 'Thank You, 우리'를 개최했다고 밝혔다. 가수 이지훈이 우리다문화어린이합창단과 함께 무대를 꾸미고 있다. 우리금융지주

지난달 31일 우리금융 우리다문화장학재단이 ‘WOORI Great Lounge’에서 연말 미니콘서트 'Thank You, 우리'를 개최했다고 밝혔다. 가수 이지훈이 우리다문화어린이합창단과 함께 무대를 꾸미고 있다. 우리금융지주

AD
원본보기 아이콘

이날 콘서트에는 약 150여 명의 우리금융 임직원과 고객이 참석했으며, 임종룡 우리금융지주 회장이 임직원과 함께 객석에서 공연을 관람하며 두 인재에게 직접 축하와 격려의 메시지를 전했다.

이지훈과 오추바 제레미는 우리다문화어린이합창단에서 활동하며, 우리다문화장학재단 장학금 등 우리금융의 지원을 받았다. 이들은 새로운 곡과 더불어 우리다문화어린이합창단 단원들이 함께한 콜라보 공연도 선보이고 가수의 꿈의 시작점이었던 어린이합창단 시절의 활동 에피소드도 공개했다.


우리다문화장학재단 관계자는 "이번 콘서트는 단순한 공연을 넘어, 우리금융의 사회공헌 활동의 진정성을 보여주고 나누는 자리였다"며 "앞으로도 아이들의 소중한 꿈을 이룰 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

트럼프 "마두로, 군함 태워 뉴욕 압송…베네수엘라에 개입" 트럼프 "마두로, 군함 태워 뉴욕 압송…베네수엘라... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'인간 사료'로 불리는 치즈볼, 동물 사료 만들다 탄생

백년기업 4만개 넘어…장수기업은 어떻게 탄생했을까

잃어버린 태블릿 1대 때문에…강남 마약조직 줄줄이 붙잡혀

'이 나라' 여행시 전자담배 주의! 적발되면 최대 27만원

"끄악~나 죽는다" 희귀암에도 유머 잃지 않은 22세 청년…기부문화를 바꿨다

현대차 정몽구, 상하이 임시정부청사 보존에 기여

"믿었다간 큰일"…구글 'AI 오버뷰' 잘못된 건강 조언

새로운 이슈 보기