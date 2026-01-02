전세계 국부펀드, 작년 美에 190조 투자…48% 쏠려

글로벌 SWF 연례보고서 발간

AI·디지털화 분야에 집중

전 세계 국부펀드(SWF)와 공적 연기금(PPF)이 지난해 약 190조원을 미국에 투자한 것으로 나타났다. 이는 전체 투자액의 절반에 육박하는 규모다. 반면 주요 신흥국으로 유입된 자금은 직전 해 대비 3분의 1 가까이 감소했다.

블룸버그통신과 로이터통신은 데이터조사업체 글로벌 SWF가 내놓은 연례 보고서를 인용해 이같이 1일(현지시간) 보도했다.

지난해 전 세계 '국유 투자자'(SWF와 PPF를 더한 개념)들은 미국에 1318억달러(약 190조원)를 투자했다. 이는 2024년(689억달러)보다 92% 증가한 규모다. 또한 이들의 작년 전체 투자의 48%를 차지한다.

반면 대(對)중국 투자는 2024년 103억달러(약 15조원)에서 2025년 43억달러(약 6조2000억원)로 감소했다. 중국을 포함한 신흥국에 대한 투자는 전년 대비 28% 감소했다. 지난해 국유 투자자들의 투자에서 차지하는 비중도 15%에 그쳤다.

디에고 로페즈 글로벌 SWF 국장은 보고서에서 "투자 유입 국가를 둘러싼 패러다임 변화가 있었다"며 미국이 디지털 인프라, 데이터센터, 인공지능(AI) 기업에 집중된 투자의 수혜를 입었다고 설명했다. 이어 "가장 큰 패자는 신흥국들이었다. 특히 중국, 인도, 인도네시아, 사우디아라비아가 실망스러운 수준의 투자를 유치했다"고 덧붙였다.

실제 투자 분야를 살펴보면 AI와 디지털화 분야가 가장 많았다. 총 660억달러(약 95조원)를 투자했다.

한편, 전 세계 국부펀드들의 운용자산은 지난해 말 기준 사상 처음으로 15조달러(약 2경2000조원)에 달했다.





