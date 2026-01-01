본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

[신년사] 정용래 대전 유성구청장 "모든 분야에서 유성만의 고유 브랜드 만들 것"

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.01 19:58

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"친환경·디지털 행정·민생경제·안전일상 등 4대 핵심 실행기준 축 삼아 미래형 도시로 도약"

정용래 대전 유성구청장(사진=유성구 제공)

정용래 대전 유성구청장(사진=유성구 제공)

AD
원본보기 아이콘

정용래 대전 유성구청장이 2026년 신년사를 통해 "지난 한 해 유성구는 위기와 도전 속에서도 미래를 향해 전진하며 창업, 마을, 돌봄, 문화 4대 혁신으로 '다 함께 더 좋은 유성'을 이루어냈다"며 "경제, 행정, 복지, 문화예술 등 모든 분야에서 유성만의 고유 브랜드를 만들겠다"고 밝혔다.


정 구청장은 "올해는 글로벌 불확실성, 인구구조 변화, 디지털 대전환, 그리고 대전·충남 행정통합 논의 등 대내외적으로 엄중한 변화가 예상된다"면서 "유성구는 이러한 시대적 요구에 발맞춰 위상과 역할을 재정비하고 혁신을 늦추지 않을 것"이라고 강조했다.

그러면서 "이를 위해 유성구는 4대 혁신을 고도화하고, 친환경, 디지털 행정, 민생경제, 안전 일상의 4대 핵심 실행기준을 축 삼아 미래형 도시로 도약할 것"이라고 다짐했다.


그는 "2026년 구정 사자성어는 '유지경성(有志竟成)'"이라며 "이는 뜻이 있으면 반드시 성공한다는 의미로, 분명한 목표를 향해 흔들림 없이 나아가 작지만 강한 지방 프리미엄 도시 유성을 만들어 갈 것"이라고 약속했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

'영부인' 멜라니아, 573억 받고 다큐 영화 찍었다…美 발칵

"트럼프 리조트 마사지사들, 엡스타인에 방문 서비스"

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

테슬라, 전기차 가격 최대 940만원 인하…점유율 확대 '승부수'

새로운 이슈 보기