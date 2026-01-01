본문 바로가기
文 예방한 조국 "지선 압승 필요…李정부 성공 위한 레드팀 역할"

부애리기자

입력2026.01.01 15:15

조국 조국혁신당 대표와 서왕진 원내대표가 새해 첫날인 1일 경남 양산 평산마을에서 문재인 전 대통령을 예방했다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표는 새해 첫날인 1일 문재인 전 대통령을 예방했다.


문재인 정부에서 민정수석과 법무부 장관을 지낸 조 대표는 이날 경남 양산 평산마을에서 문 전 대통령을 만나 "내란 세력에 대한 정치적 심판을 위해 지방선거 압승이 필요하다"고 말했다.

이어 그는 민주당이 대승했던 2018년 지방선거를 언급하며 "민주진보 진영의 힘을 합쳐 '2018 어게인'을 실현하기 위해 힘을 모아가겠다"고 강조했다.


조 대표는 "이재명 정부 성공을 위해 레드팀(전략적인 반대자 의미) 역할을 할 것"이라며 "이러한 역할이 민주 진영 전체에 도움이 될 것"이라고 밝혔다.


문 전 대통령은 "내란 청산은 현재 진행형"이라며 "올해 지방선거에서 극우 내란 세력에 대한 정치적 심판이 매우 중요하다"고 말했다.

이어 그는 "큰 연대의 틀을 유지하며 민주 진영의 큰 승리와 조국혁신당의 의미 있는 성과가 이뤄지길 바란다"고 덧붙였다.


아울러 "민주주의를 확장하고 더 튼실하게 만드는 일이 조국혁신당의 임무"라며 "민주당 정부가 생각하지 못하거나 힘이 미치지 못한 부분에서 조국혁신당의 역할이 있을 것으로 본다"고 언급했다.


조 대표는 이날 오후 서왕진 원내대표 등 당 지도부와 함께 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 예방할 예정이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

