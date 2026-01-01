본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

정청래 "성역 없다"…'김병기 윤리감찰' 뒤늦게 공개

최호경기자

입력2026.01.01 14:39

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강선우 공천헌금 의혹 보도 前 조사 지시

정청래 더불어민주당 대표가 김병기 전 원내대표에 대한 당 차원의 윤리감찰 조사를 지난달 25일 지시했다고 1일 밝혔다.


정 대표는 이날 김해 봉하마을에서 고(故) 노무현 전 대통령의 묘역을 참배한 뒤 기자들과 만나 "당내 인사 누구도 지위고하를 막론하고 윤리감찰 대상이 되면 비껴갈 수 없다"며 이 같은 사실을 알렸다.

그는 "강선우 의원 포함해서 누구도 성역일 수 없다"며 "끊어낼 것은 끊어내고 이어갈 것은 이어가겠다"고 덧붙였다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

정 대표의 조치는 시기적으로 김 전 원내대표가 강 의원의 지방선거 공천헌금 수수 의혹을 묵인했다는 언론 보도가 나오기 이전이다.


김 전 원내대표는 지난달 25일 자신에 대한 각종 비위 의혹 보도가 잇따르자 "제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정되고, 교묘한 언술로 공익제보자 행세를 하고 있다"고 주장했다. 하지만 29일 강 의원의 공천헌금 수수 의혹까지 제기되자 이튿날 원내대표직을 사퇴했다.

민주당은 당시 강 의원에 대해서만 윤리감찰단 조사를 지시했다고 발표했다. 당 관계자는 이날 언론에 "원내대표가 '선출직'이었기 때문에 윤리감찰 지시를 비공개에 부친 것"이라고 했다.


김 전 원내대표에 대해서도 윤리감찰단에 조사를 지시한 사실이 확인되면서, 감찰단은 그에 대한 의혹도 전반적으로 들여다볼 전망이다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잔가시 손질 까다로웠는데…中서 '뼈 없는 붕어' 개발됐다

한국처럼 떡국 먹고 세뱃돈…일본의 1월 1일은

600㎏ 남성, 400㎏ 감량했지만 41세 나이로 숨져

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

"굶으며 줄넘기 1000개"…저체중으로 병역 피한 男의 최후

국민 생선 맞아?…고등어 수입산 한 손 1만원 돌파

생애 최초 주택 구입 취득세 감면… 새해부터 바뀌는 지방세제

새로운 이슈 보기