국민 생선 맞아?…고등어 수입산 한 손 1만원 돌파

작년 12월 수산물 물가 6.2% 상승

올해 1만t 이상 할당관세 도입

'국민 생선'인 고등어가 최근 가파른 가격 상승세를 보이면서 밥상 물가 상승을 주도하고 있다.

1일 한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 수입산 염장(대) 고등어 한 손 소매가격은 지난해 12월 평균 1만363원으로 1만원을 넘어섰다.

이는 1개월 전(9828원)보다 500원 이상 오른 것으로, 전년 같은 기간(8048원)에 비해서는 2000원 넘게 상승한 금액이다. 고등어 소매 가격은 1년간 28.8% 뛰었으며, 2년 전(6803원)과 비교하면 1.5배 올랐다.

서울 시내 대형마트에 진열된 고등어. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

수입산 염장(대) 고등어 한 손 평균 소매가격은 지난해 말 기준 1만836원으로 최근에도 상승세다. 한국에서 수입하는 고등어는 대부분 노르웨이산이다. 노르웨이산 고등어는 어획량 감축과 원·달러 환율 상승(원화 가치 하락)으로 수입 단가가 높아지고 있다. 해양수산부 관계자는 "고등어 수입 단가 자체가 20~30% 올랐다"고 설명했다.

국산 신선 냉장(대) 고등어는 지난달 평균 소매가격이 한 마리에 4478원으로 지난달보다 소폭 낮아졌다. 하지만 이는 전년보다는 싸지만 2년 전보다는 비싼 것이다. 국산 신선 냉장 고등어 한 마리 지난해 연평균 가격은 4689원으로 전년(4012원)보다 16.9% 상승했다.

국산 신선 냉장 고등어는 어획량이 급감해 예전만큼 흔하지 않다. 국가데이터처(옛 통계청) 소비자물가동향에 따르면 지난해 12월 고등어 가격은 전년 동기 대비 11.1%나 올랐다. 고등어를 비롯해 조기, 갈치 등 대표 수산물이 두 자릿수 이상의 상승률을 기록하면서 12월 수산물 물가는 전년 같은 달보다 6.2% 상승했다.

해수부 관계자는 "고등어 등의 생산량이 전반적으로 감소해 가격이 높게 형성됐다"면서 "고등어는 올해 할당관세를 지난해보다 많이 적용할 것"이라고 말했다. 정부는 지난해 고등어 가격이 오르자 1만t 규모의 할당관세(관세 10%→0%)를 도입한 바 있다. 한편 이마트 등은 노르웨이산보다 가격이 저렴한 칠레산 고등어로 수입선을 다변화하고 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



