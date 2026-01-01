[날씨]새해 첫날부터 영하권 강추위…내일도 지속

1~2일 전라권 등에 눈·비 이어져

2026년 새해에도 강추위가 이어지겠다.

1일 전국 대부분 지역에서 아침 기온은 영하 5도를 밑돌겠다. 서울의 경우 체감온도가 -15도까지 떨어지겠다.

전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 오전부터, 전라 서해안과 전북 내륙에는 밤부터 눈발이 날리는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 제주도 산지 10~20cm, 해안은 1~5cm다. 산지 일부 지역에는 최대 30cm 이상의 눈이 쌓일 것으로 예보됐다.

다음 날인 2일에는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 기온이 큰 폭으로 떨어져 매우 춥겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

내일 아침 최저기온은 -17∼-5도, 낮 최고기온은 -6∼4도로 예년보다 5도가량 낮겠다.

아침 기온은 전국 대부분 지역에서 -10도 안팎(경기 내륙, 강원 내륙·산지, 경북 북동 내륙·산지 중심 -15도 안팎)으로 낮겠다.

수도권과 강원 내륙·산지, 충북, 일부 충남권 내륙, 경북권 내륙, 전북 동부에는 한파특보가 내려진 상태다.

전국이 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다.

충남 서해안과 전북 서해안·남부 내륙, 전남권 서부, 제주도에는 눈이나 비가 내리는 곳이 있겠다. 충남권 내륙과 충북 중·남부, 전북 북부 내륙, 전남 동부, 경남 서부 내륙에도 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

1∼2일 이틀 동안 예상 적설량은 전북 서해안·남부 내륙과 광주·전남 서부 3∼8㎝(많은 곳 전북 서해안과 전남 서해안 10㎝ 이상), 서해5도 1∼3㎝, 충남 서해안 1㎝ 안팎이다.

같은 기간 전북 서해안·남부 내륙과 광주·전남 서부는 5∼10㎜, 충남 서해안과 서해5도는 1㎜ 안팎의 비도 예보됐다.

미세먼지 농도는 청정한 북서 기류가 유입되고 공기가 위아래로 원활하게 순환하면서 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼5.5ｍ, 서해·남해 1.5∼3.5ｍ로 예상된다.





