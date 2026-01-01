세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]지난해 수출 '역대 최대' 7097억달러
2026년 01월 01일(목)
"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상
'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜
"앞으로 '두쫀쿠' 절대 못 먹는다"…알바생 폭로에 소비자 '멘붕'
'제주 한 달 살기' 해보려다 '날벼락'…'1박 38만원' 숙소 정체가
'375만→508만원' 자격증 하나 더 땄을 뿐인데…"중장년 역전 루트"
"굶으며 줄넘기 1000개"…저체중으로 병역 피한 男의 최후
"추워도 알몸으로"…새해 각오 다지며 뛰는 이색 마라톤
'불영어'에도 주요 대학 정시 경쟁률 상승…"합격 예측 예년보다 어려워"