李대통령, 새해 현충원 참배…"함께 사는 세상, 대도약 원년"

김남준 청와대 대변인 서면 브리핑

이재명 대통령이 새해 첫날인 1일 국립서울현충원에서 참배를 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 1일 새해 첫 일정으로 국립서울현충원에 참배했다.

김남준 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

참배식에는 김민석 국무총리, 국무위원·장관, 강훈식 대통령비서실장 및 청와대 참모진이 함께했다.

이 대통령은 현충탑에 헌화·분향한 뒤 묵념하며 순국선열과 호국영령의 넋을 기렸다.

이어 방명록에 '"함께 사는 세상" 대한민국 대도약의 원년 대한국민과 함께 열겠습니다'라고 서명하면서 병오년 새해 의지를 담았다고 김 대변인은 전했다.

참배 이후 이 대통령은 청와대 직원식당에서 현충원 참배 참석자들과 떡국으로 조찬을 하며 덕담을 나눴다.





