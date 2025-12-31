본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

과방위, '쿠팡' 김범석·로저스 등 7인 고발…"국회증언감정법 위반"

장보경기자

입력2025.12.31 21:41

시계아이콘00분 42초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연석청문회 마친 뒤 조치 나서
김범석 등 3명은 불출석 혐의
로저스 등 4명은 위증 혐의

국회 과학기술정보방송통신위원회는 31일 김범석 쿠팡Inc 의장, 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표 등 쿠팡 전·현직 임원 7명을 국회증언감정법 위반 혐의로 고발하기로 했다.


헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에 참석하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자

헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에 참석하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

과방위는 이날 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 외교통일위원회 등 유관 상임위원회 소속 의원들과 함께 '쿠팡 사태 연석 청문회'를 마친 뒤 전체회의를 열어 이같이 의결했다. 청문회 불참을 선언했던 국민의힘 소속 의원들은 표결에 참여하지 않았다.

과방위는 청문회에 이틀 연속 불출석한 김 의장, 김유석 부사장과 강한승 전 대표에게는 국회증언감정법상 불출석 등 혐의를 적용하기로 했다.


로저스 대표를 비롯해 박대준 전 대표, 조용우 부사장, 윤혜영 감사는 국회증언감정법상 위증 등 혐의로 고발 명단에 포함했다.


로저스 대표는 전날 청문회에서 한국 정부(국정원) 지시로 개인정보 유출 용의자를 만났다는 취지로 답변했다. 이에 대해 국정원은 '쿠팡 측에 어떠한 지시를 한 바 없다'며 위증 혐의로 고발을 요청한 바 있다.

전날에 이어 이날 청문회에서도 로저스 대표와 의원들 간 날선 공방이 오갔다. 쿠팡이 정부와의 공식 협의 없이 자체적으로 관련 조사를 진행했는지 여부가 핵심 쟁점이었다.


로저스 대표는 "로봇도 아니고 왜 앵무새처럼 계속 협조 관계만 얘기하는 것이냐. 똑같은 동문서답은 그만하라"는 정일영 더불어민주당 의원의 지적에 "지금 이게 재밌으시냐"며 목소리를 높이기도 했다.


과방위는 지난 17일에도 김 의장과 강 전 대표 등을 불출석 혐의로 고발하기로 한 바 있다. 김 의장은 정무위원회에서도 같은 혐의로 고발 안건이 의결된 상태다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'375만→508만원' 자격증 하나 더 땄을 뿐인데…"중장년 역전 루트" '375만→508만원' 자격증 하나 더 땄을 뿐인데…"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

"앞으로 '두쫀쿠' 절대 못 먹는다"…알바생 폭로에 소비자 '멘붕'

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'

새로운 이슈 보기