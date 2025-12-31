내년부터 정부 부처도 '정책 생중계'…靑 "국민 관심사 모두 생중계"

이규연 홍보수석 31일 브리핑

"열린 정부, 생중계 정부 실현하겠다"

내년부터 47개 정부 부처에서 정책 생중계가 실시된다. 이는 역대 정부 최초다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 31일 오후 춘추관 브리핑을 통해 "내년 1월부터는 청와대뿐 아니라 47개 모든 부처 대상으로 정책 생중계를 확대한다"고 밝혔다. 이 수석은 "국무총리와 각 부처가 시행하는 행사 중 정책적으로 중요한 현안이나 국민이 관심 가질만한 사안에 대해서는 모두 생중계할 방침"이라고 말했다.

정부 부처의 정책 생중계는 이번이 처음이다. 생중계는 정부 부처가 행사의 규모와 성격에 따라 KTV에 신청하는 방식으로 이뤄진다. 촬영, 중계, 송출, 영상 제공 등은 모두 KTV가 담당한다. 생중계 영상은 언론을 포함한 모든 국민에게 제공된다.

이 수석은 "상징적인 국가 행사는 물론 다양한 정책 현안도 생중계를 통해 신속하게 국민들에게 알릴 방침"이라면서 "이번 정책 생중계 확대를 통해 국정 운영의 투명성은 더 강화되고 정책 신뢰도 역시 높아질 것으로 기대한다"고 설명했다.

그러면서 "개방할수록 국정이 더 투명해진다는 대통령의 국정 철학을 과감하게 실천해 열린 정부, 생중계 정부를 실현하겠다"고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>