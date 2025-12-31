본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] '쿠팡 블랙리스트' 공익제보자 특검 출석

윤동주기자

입력2025.12.31 10:09

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] '쿠팡 블랙리스트' 공익제보자 특검 출석
AD
원본보기 아이콘

쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹 공익제보자인 김준호씨가 31일 서울 서초구 상설특검 사무실로 참고인 신분으로 출석하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'[인터뷰] "한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 30일 응급실 이송…현재 중환자실 위중

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

'악성' 미분양 3만가구 육박13년만 최대치

"소프트뱅크, 오픈AI에 400억달러 투자 완료"

새로운 이슈 보기