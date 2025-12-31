[포토] '쿠팡 블랙리스트' 공익제보자 특검 출석

쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹 공익제보자인 김준호씨가 31일 서울 서초구 상설특검 사무실로 참고인 신분으로 출석하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>